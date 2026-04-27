TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ İstanbul çekilişi sonuçları açıklandı mı, kura sonucu nasıl görüntülenir? (E-Devlet isim listesi sorgulama)
27.04.2026 09:27
Son Güncelleme: 27.04.2026 17:00
NTV - Haber Merkezi
25 Nisan'da başlayan TOKİ kura çekimi süreci 3. günüyle bugün devam edecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? E-Devlet üzerinden TC Kimlik No ile isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır?
TOKİ İstanbul kura çekimi 3. günüyle bugün sürmeye devam edecek. Toplamda 100 bin konut için hak sahibi belirleme süreci bugün sona erecek ve TOKİ İstanbul kurasının asil ve yedek listesi belli olacak. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından ise İstanbul'da ev sahibi olma şansını kazanan talihliler yayımlanacak olan PDF listesiyle duyurulacak. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? E-Devlet isim listesi nasıl sorgulanır?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BUGÜN TAMAMLANACAK
TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı 100 bin konut projesinde 3. gün kura çekimleri, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak.
İlk gün şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşların kuralarının tamamlanmasının ardından, dün genç kategorisi ve diğer kontenjanlar için kuralar yapıldı. Kura çekiminin son gününde ise diğer kategorisinde yer alan tüm adayların kura işlemleri tamamlanacak.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki projeleri kapsayan TOKİ çekilişinin üçüncü gününde, öncelikli başvuruların kalan kısımları gerçekleştirilecek.
Saat 10.00'de başlayacak olan kura çekimi Ankara 15. Noterliği denetiminde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda canlı yayında yapılacak.
KURA SONUÇLARINA GÖRE E-DEVLET İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
Noter huzurunda ismi okunan vatandaşların bilgileri, çekilişten yaklaşık 2-4 saat sonra sisteme işlenmektedir. İsim listesini kontrol etmek için:
e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına gidin.