TOKİ kiralık konut başvurusu 2026: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? (İlçe ilçe kira fiyatları)
14.09.2026 08:18
TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başlıyor. Çevre Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin sosyal konut Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut hamlesinde tarihi gün geldi. Dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacını bölge rayiçlerinin çok altında fiyatlarla karşılamayı hedefleyen projede yapımı tamamlanan ilk 1071 kiralık konut için başvuru maratonu resmen başlıyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte ilçe ilçe kira fiyatları.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Projenin ilk etabında 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.
Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek.
Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak.
Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.
Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak.
Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.
HANGİ İLÇELERDE KAÇ KONUT KİRAYA VERİLECEK?
İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.
DAİRE TİPİNE GÖRE KİRA FİYATLARI
Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak.
Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
İSTANBUL'DA İKAMET ŞARTI BULUNUYOR
İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak.
İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise ekimde yapılacak.
İLK 12 AY KİRA ZAMMI OLMAYACAK
Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.
Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.
EN FAZLA 3 YIL OTURULACAK
Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.