TOKİ para iadesi sorgulama ekranı: TOKİ 5 bin TL başvuru bedeli ücret iadesi nasıl alınır?
28.04.2026 09:02
Aydın Kayar
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projelerinde kura heyecanı geride kalırken, adı asil veya yedek listelerde yer almayan vatandaşlar için 5 bin lira başvuru bedeli iade süreci başladı. Gözler ise başvuru bedellerinin nasıl ve ne zaman yatırılacağına çevrildi. TOKİ 5 bin TL başvuru bedeli para iadesi nasıl alınır?
TOKİ başvuruları için ödenen 5 bin liralık para iadesinin nasıl alınacağı, İstanbul kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Devlet bankaları üzerinden yatırılan TOKİ başvuru bedellerinin iade süreci kısa bir zaman sonra başlayacak. Peki, TOKİ 5 bin TL başvuru bedeli ücret iadesi nasıl alınır, ne zaman yatırılacak?
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YATACAK?
TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından, hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdıkları ücretler belirli bir takvim dahilinde iade ediliyor. Genel prosedür gereği, kurada adı çıkmayanların başvuru bedelleri, kura tarihinden itibaren yaklaşık 5 iş günü sonra iade edilmeye başlanır.
Eğer yedek listedeyseniz, sürecin tamamlanmasını beklemeniz gerekebilir. Ancak asil veya yedek listede yer almıyorsanız, bankaların dijital kanalları üzerinden iade talebinizi hemen kontrol edebilirsiniz.
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?
Başvuru bedelleri, başvurunun yapıldığı banka Halkbank veya Ziraat Bankası aracılığıyla iade edilmektedir. Son dönemde banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmak adına işlemler online platformlara taşınmıştır.
Halkbank üzerinden başvuru yaptıysanız, şubeye gitmenize gerek kalmadan "Sözleşmeler ve Formlar" veya doğrudan "TOKİ Başvuru İadesi" ekranına gidin.
T.C. Kimlik numaranızı ve telefonunuza gelen onay kodunu girerek iadenizi kendi hesabınıza IBAN üzerinden aktarabilirsiniz.
Ziraat Bankası üzerinden yapılan başvurularda iadeler genellikle başvuru sırasında belirtilen hesaba otomatik olarak aktarılır. Ancak para hesabınıza geçmediyse:
Ziraat Bankası İnternet Şubesi veya Mobil uygulamasına giriş yapın.
"Ödemeler" ve "TOKİ" sekmesini kontrol edin.
ATM’ler üzerinden "Kartsız İşlem" menüsünü kullanarak da iade tutarınızı çekebilirsiniz.