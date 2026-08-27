Tolga Akış gözaltına alındı
27.08.2026 16:21
Son Güncelleme: 27.08.2026 16:34
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Akış gözaltına alındı.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR
Manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin, Akış ve eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.
Akış , Adlin hakkında "tehdit ve şantak niteliğindeki eylem" kapsamında suç duyurusunda bulunmuştu. Adlin ise Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
SÖZLEŞME İDDİALARIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Ajda Pekkan ile düet yaptıkları “Hileli” adlı şarkıları ve konser performanslarıyla adlarından söz ettiren Manifest grubu, geçen aylarda sözleşme maddesi iddialarıyla gündeme gelmişti.
Elde edilen gelirin yalnızca yüzde 30'u Manifest üyelerine verilirken, kalan yüzde 70'lik kısım ise Tolga Akış'a ait olduğu iddia edilmişti.
Kızların erkek arkadaşlarıyla görüşmek ve evden çıkmak için Akış'tan izin almak zorunda oldukları, sahnede giyilen kıyafetlerin ücretini grup üyelerinin karşıladığı, sahne giderlerinin kızların yüzde 30'luk payından düşüleceği, 10 yıl boyunca sosyal medya hesaplarından kendi iradeleriyle reklam paylaşımı yapamayacakları ve son olarak gruptan ayrılmak isteyenlerin 45 milyon TL tazminat ödeyeceği iddialar arasında yer almıştı.
AKIŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu maddelerin tamamen uydurma olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.