Tolga Akış gözaltına alındı

Ajda Pekkan ile düet yaptıkları “Hileli” adlı şarkıları ve konser performanslarıyla adlarından söz ettiren Manifest grubu, geçen aylarda sözleşme maddesi iddialarıyla gündeme gelmişti.

Elde edilen gelirin yalnızca yüzde 30'u Manifest üyelerine verilirken, kalan yüzde 70'lik kısım ise Tolga Akış'a ait olduğu iddia edilmişti.

Kızların erkek arkadaşlarıyla görüşmek ve evden çıkmak için Akış'tan izin almak zorunda oldukları, sahnede giyilen kıyafetlerin ücretini grup üyelerinin karşıladığı, sahne giderlerinin kızların yüzde 30'luk payından düşüleceği, 10 yıl boyunca sosyal medya hesaplarından kendi iradeleriyle reklam paylaşımı yapamayacakları ve son olarak gruptan ayrılmak isteyenlerin 45 milyon TL tazminat ödeyeceği iddialar arasında yer almıştı.