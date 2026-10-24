Torbalı'da beş kişinin öldüğü patlama davasında karar bozuldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen ve beş kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yargılamada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, davada sanıklar hakkındaki mahkumiyet hükümlerini, bilirkişi raporları arasındaki kusur değerlendirmesi farklılıklarının giderilmemesi ve eksik araştırma yapılması nedeniyle hukuka uygun bulmadı.

Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından, patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren Mustafa Koç, iş yeri sahibi Gülten Kul ve tüp firmasının bölge sorumlusu Osman İnce'nin kusur durumlarına ilişkin farklı bilirkişi değerlendirmelerinin yeterince tartışılmadığı, Koç ve Kul yönünden bilinçli taksir hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının somut eylemler üzerinden değerlendirilmediği belirtildi.