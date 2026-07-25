Trabzon 205. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri'ne yoğun katılım

Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Sis Dağı ve Karadeniz yayla şenliklerinin sadece horonla ya da tereyağı ile tarif edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle o kadar çok hizmet yaptık ki artık vatandaşımız yapılmayacak hiçbir işi kabul etmiyor. Eskiden 'toplanan vergiler nereye gidiyor?' deniliyordu. Şimdi ise 'bu kadar hizmeti yapmak için bu paraları nereden buldunuz?' deniliyor. Allah razı olsun. Biz iyi niyetle yola çıktık mı Rabbim bereketlendiriyor." ifadelerini kullandı.