Trabzon 205. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri'ne yoğun katılım
25.07.2026 18:10
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 205. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri düzenleniyor. Şenliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'da katıldı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde asırlardır yaşatılan ve Sis Dağı Kültür Şenliği'nin bu yıl 205’incisi düzenleniyor.
Şenliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Karadeniz yayla şenliklerinin sadece bir eğlence organizasyonu olmadığını belirterek, "Bu buluşmalar; Karadeniz insanımızın, Türk evladının yaşam tarzının 2 bin rakımlardan tüm Türkiye'ye ve dünyaya anlatıldığı, kültürümüzün yaşatıldığı önemli bir buluşmadır." dedi.
Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Sis Dağı ve Karadeniz yayla şenliklerinin sadece horonla ya da tereyağı ile tarif edilemeyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle o kadar çok hizmet yaptık ki artık vatandaşımız yapılmayacak hiçbir işi kabul etmiyor. Eskiden 'toplanan vergiler nereye gidiyor?' deniliyordu. Şimdi ise 'bu kadar hizmeti yapmak için bu paraları nereden buldunuz?' deniliyor. Allah razı olsun. Biz iyi niyetle yola çıktık mı Rabbim bereketlendiriyor." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gerçekleştirdikleri yatırımlara değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyanın en büyük köprülerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Savunma sanayinde dünyada söz sahibi olduk. Teknolojide çok şükür söz sahibi oluyoruz. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler Türksat 6A haberleşme uydusunu yaptı ve uzaya yönlendirdi. Uzayda yörüngesini oturttuk. Milli elektrikli hızlı trenimizi, Marmaray'ı hayata geçirdik, Boğaz köprüsünün altından geçirdik. Zigana Tüneli'ni, Ovit Tüneli'ni, Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü yaptık. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her yatırımı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türk dünyasında ve Afrika'da da birçok işi yapıyoruz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ise “Birinci önceliğimiz, ülkemizin güvenliğidir. Başımıza füze yağmaması, bomba düşmemesi en önemli meseledir. Bunu da Cumhur İttifakı olarak başarıyla sağladığımızı düşünüyorum. Bizi savaşa çekemediler. Türkiye’nin savaşa sürüklenmesine de savaşın ülkemize sıçramasına da müsaade edilmedi. ” dedi.
"YAYLALAR TÜRK MİLLETİNİN HAFIZASIDIR"
MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da yaylaların Türk milletinin kültürel hafızasını yaşatan önemli mekanlar olduğunu belirterek, “Devletlerin de insanlar gibi kırılma anları vardır. Her devlet doğar, büyür, gelişir; ancak tarihin belirli dönemlerinde önemli sınavlarla karşılaşır. İşte o zamanlarda devlet aklı, irfan sahibi insanlarda tecelli eder. Bu insanlar kimi zaman siyasette, kimi zaman devlet yönetiminde, kimi zaman da sizler gibi milletin içinde ortaya çıkar. İşte bu mekanlar, bu irfan geleneğinin ve köklü devlet anlayışının yaşatıldığı yerlerdir. Özellikle yaylalarımız, Türk milletinin hafızasını, medeniyetini ve kültürünü geleceğe taşıyan en önemli mekanlardır. ” diye konuştu.
"AĞASAR’I DOĞAL GAZLA BULUŞTURACAĞIZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sis Dağı’nın yalnızca coğrafi bir alan olmadığını vurgulayarak, “Sis Dağı sadece coğrafi olarak bir dağ değildir. Sis Dağı, Türklüğün nişanesi olan bir dağdır. 2 bin 182 metre rakımda al bayrağımızın ilelebet dalgalandığı ve dalgalanmaya devam edeceği kutlu bir mekandır. İşte bu nedenle bu buluşmalar çok kıymetlidir. Seçim döneminde Ağasar Meydanı’nda Belediye Başkanımızla birlikte bir söz vermiştik. ‘Ağasar’a ne yapsak azdır, Ağasar’a ne yapsak yakışır’ demiştik. Su sorununu büyük ölçüde çözüyoruz. Kalan kısımları da bu yıl içerisinde inşallah tamamlayacağız. İnşallah verdiğimiz söz doğrultusunda Ağasar’ı doğal gazla buluşturacağız. Allah bunu da bizlere nasip etsin.” diye konuştu.