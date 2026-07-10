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Trafikte denetime takıldı. Alkol çıkmayınca sevinçten yerinde duramadı

10.07.2026 09:36

İHA

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Bursa'da alkolmetreye korkarak üfleyen sürücü, sonucu görünce sevinçten yerinde duramadı.

Trafikte denetime takıldı. Alkol çıkmayınca sevinçten yerinde duramadı
IHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan trafik uygulamasında ilginç anlar yaşandı.

 

Alkol denetimi yapan trafik polisleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtan inen sürücü, alkolmetreye korkarak üfledi.

Trafikte denetime takıldı. Alkol çıkmayınca sevinçten yerinde duramadı 1
IHA

Ölçüm sonucunda alkol çıkmayan sürücü, büyük sevinç yaşadı. Sonucun temiz çıkmasının ardından rahat bir nefes alan vatandaş, kameralara el sallayarak sevincini gösterdi.

Trafikte denetime takıldı. Alkol çıkmayınca sevinçten yerinde duramadı 2
IHA

Yerinde duramayan sürücünün o anları ise çevredekiler tarafından gülümsemeyle izlendi.