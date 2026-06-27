Trafikte görülmemiş hız cezası. Formula 1 ve yolcu uçağından bile süratli çıktı

İstanbul Emniyeti, radar uygulamasından 154 kilometre hızla geçildiğini ancak yanlışlıkla bin 221 kilometre yazıldığını belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeter, hayatının şokunu yaşadığını belirtip yaptığı başvurusunda "Yolcu uçağının, Formula 1 aracının bile o hıza ulaşamadığını ve maddi bir hata olduğunu söyledik." dedi.