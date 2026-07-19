Trakya'dan yola çıkıp İstanbul'a ulaştılar: Megakentte çekirge alarmı
19.07.2026 11:47
Son Güncelleme: 19.07.2026 12:06
Balkanlarda hızlı şekilde artan çekirge popülasyonu yönünü Türkiye'ye çevirdi. İstanbul'da birçok vatandaş evlerine giren çekirgelerden şikayetçi.
İstanbul'un bazı ilçelerindeki çekirge popülasyonunda son günlerde artış yaşandı.
Şikayetler daha çok Arnavutköy, Sultanbeyli, Beykoz, Maltepe gibi yeşil alanlara komşu bölgelerde yoğunlaştı.
Çok sayıda vatandaş evlerinin balkonlarında, bahçelerinde ve araçlarının üzerinde görüntüledikleri çekirgelerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Kaydedilen görüntülerde boyutları antenleriyle birlikte 20 santimetreyi bulan çekirgelerin yer aldığı görüldü.
ÇEKİRGE SAYISI NEDEN ARTTI?
Megakentte yaşanan ani popülasyon artışı sıcak hava ve Trakya'daki hasat dönemine bağlanıyor.
Aynı zamanda gece saatlerinde nemden bunalan vatandaşların pencerelerini açması ve evlerdeki yapay ışık kaynakları canlıları içeriği çektiğine dikkat çekiliyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan çekirgelerin Çağaboğan olarak bilinen Saga ephippigera türü olduğu belirtiliyor.
Bazı görüntülerde ise Mısır çekirgesi olarak bilinen Anacridium aegyptium türü yer alıyor.
Her iki türün de insanlar için bir tehdit oluşturmadığı biliniyor. Uzmanlar ekolojik dengenin korunması için çekirgelerin öldürülmemesi gerektiğini vurguluyor.