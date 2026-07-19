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Trakya'dan yola çıkıp İstanbul'a ulaştılar: Megakentte çekirge alarmı

19.07.2026 11:47

Son Güncelleme: 19.07.2026 12:06

NTV - Haber Merkezi

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Balkanlarda hızlı şekilde artan çekirge popülasyonu yönünü Türkiye'ye çevirdi. İstanbul'da birçok vatandaş evlerine giren çekirgelerden şikayetçi.

Trakya'dan yola çıkıp İstanbul'a ulaştılar: Megakentte çekirge alarmı
Sosyal Medya

İstanbul'un bazı ilçelerindeki çekirge popülasyonunda son günlerde artış yaşandı.

 

Şikayetler daha çok Arnavutköy, Sultanbeyli, Beykoz, Maltepe gibi yeşil alanlara komşu bölgelerde yoğunlaştı.

Trakya'dan yola çıkıp İstanbul'a ulaştılar: Megakentte çekirge alarmı 1
Sosyal Medya

Çok sayıda vatandaş evlerinin balkonlarında, bahçelerinde ve araçlarının üzerinde görüntüledikleri çekirgelerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

 

Kaydedilen görüntülerde boyutları antenleriyle birlikte 20 santimetreyi bulan çekirgelerin yer aldığı görüldü.

ÇEKİRGE SAYISI NEDEN ARTTI? 2
Sosyal Medya

ÇEKİRGE SAYISI NEDEN ARTTI?

Megakentte yaşanan ani popülasyon artışı sıcak hava ve Trakya'daki hasat dönemine bağlanıyor.

Trakya'dan yola çıkıp İstanbul'a ulaştılar: Megakentte çekirge alarmı 3
Sosyal Medya

Aynı zamanda gece saatlerinde nemden bunalan vatandaşların pencerelerini açması ve evlerdeki yapay ışık kaynakları canlıları içeriği çektiğine dikkat çekiliyor.

Trakya'dan yola çıkıp İstanbul'a ulaştılar: Megakentte çekirge alarmı 4
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan çekirgelerin Çağaboğan olarak bilinen Saga ephippigera türü olduğu belirtiliyor.

 

Bazı görüntülerde ise Mısır çekirgesi olarak bilinen Anacridium aegyptium türü yer alıyor.

Trakya'dan yola çıkıp İstanbul'a ulaştılar: Megakentte çekirge alarmı 5
Sosyal Medya

Her iki türün de insanlar için bir tehdit oluşturmadığı biliniyor. Uzmanlar ekolojik dengenin korunması için çekirgelerin öldürülmemesi gerektiğini vurguluyor.

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