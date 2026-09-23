Trilyonluk fonun patronu böyle gözaltına alındı

Emre Tezmen, ifadesinde yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu’nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.



Tera PYŞ’nin ayrı bir yönetimi bulunduğunu söyleyen Tezmen, fon alım-satım kararlarından haberdar olmadığını iddia etti.

Tezmen, Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasıyla ilgili “Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz.” savunması yaptı.

Tezmen’e, Tera PYŞ’nin temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen binlerce vatandaşın mağduriyetinde kendisini sorumlu görüp görmediği soruldu. Tezmen yaşananlardan üzgün olduğunu ancak Tera’nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını iddia etti.

Savcılık MASAK raporuna göre Tezmen’in, 28 Ağustos 2026’da tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin liralık para transferi soruldu. Tezmen işlemin Prive Sigorta’nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.

Tezmen, fon alımlarından haberi olmadığını ve kararların PYŞ yönetimi tarafından verildiğini savundu.