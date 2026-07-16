TRT'den Asırlık Gece dizisi: "Telefonda 'serseri bir mayın var' dedi"

Hakan Fidan, durumu değerlendirdikte sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bilgilendirmek için aradığını da anlattı.

Fidan, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse ile iletişime geçti.

Fidan'ın kendisini arayıp durumlarını sorduğunu anlatan Köse, "Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söylediğimde 'Serseri mayın var, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz' dedi." şeklinde konuştu.