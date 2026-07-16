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TRT'den Asırlık Gece dizisi: "Telefonda 'serseri bir mayın var' dedi"

16.07.2026 13:34

NTV - Haber Merkezi

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden yol ve o gün yaşananlar Asırlık Gece isimli dizide anlatıldı.

TRT'den Asırlık Gece dizisi: "Telefonda 'serseri bir mayın var' dedi"
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15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve o gün yaşananlar TRT'nın Asırlık Gece ismindeki dizisinde dakika dakika anlatıldı.

 

O dönem MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan, kuruma gelen kritik ihbar sonrası nasıl harekete geçtiklerini ilk kez açıkladı.

 

Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse de Fidan ile iletişime geçtikleri anı ve yaşananları ilk kez anlattı.

TRT'den Asırlık Gece dizisi: "Telefonda 'serseri bir mayın var' dedi" 1
Resmi Kurum

Dizinin ikinci bölümünde o günü anlatan Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı'na gelen ilk darbe ihbarını öğrendiği ana ilişkin, "Arkadaşlar geldiler, dediler ki; 'Bir şahıs geldi, Kara Havacılık Komutanlığı'ndan binbaşı olduğunu söylüyor. Bu akşam size yönelik bir operasyon yapılacağını söylüyor' dediler." ifadelerini kullandı.

TRT'den Asırlık Gece dizisi: "Telefonda 'serseri bir mayın var' dedi" 2
Resmi Kurum

Genelkurmay Karargahı'nda dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a bu ihbarın daha büyük bir planın parçası olabileceğini söylediğini anlatan Fidan, "Genelkurmay Başkanımız dedi ki; 'Biz sizi rahatlatalım.' İkinci bir emre kadar Türkiye'deki bütün askeri uçuşları yasaklattı" şeklinde konuştu.

 

O dakikadan sonra 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanı olan Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderildi.

"SERSERİ BİR MAYIN VAR" 3
Resmi Kurum

"SERSERİ BİR MAYIN VAR"

Hakan Fidan, durumu değerlendirdikte sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bilgilendirmek için aradığını da anlattı.

 

Fidan, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse ile iletişime geçti.

 

Fidan'ın kendisini arayıp durumlarını sorduğunu anlatan Köse, "Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söylediğimde 'Serseri mayın var, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz' dedi." şeklinde konuştu.

TRT'den Asırlık Gece dizisi: "Telefonda 'serseri bir mayın var' dedi" 4
Resmi Kurum

Belgesel dizide bu aşamadan sonra darbe girişiminin nasıl ilerlediği ve bastırıldığı yine kritik isimlerin tanıklığıyla anlatıldı.

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