Trump 7 Temmuz'da Ankara'da. Programı belli oldu, dev ekip hazır bekleyecek

ABD Başkanı, her ülkeye olduğu gibi Türkiye’ye de özel araçlarını ve helikopterini getirecek. Onlardan biri Trump'ın makam aracı The Beast yani Canavar.

Başkanlık helikopteri Marine One demonte olarak uçağa yüklenecek ve Ankara’da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak.

Tüm süreç ABD gizli servisi ve Türk mevkidaşlarının koordinesinde yürütülecek.