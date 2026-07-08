Trump ne zaman gidecek? Trump'ın NATO Zirvesi programı
08.07.2026 08:58
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın programı merak ediliyor. İkinci başkanlık döneminin en kritik denizaşırı seyahatlerinden birini gerçekleştiren Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki liderler zirvesi ve ikili temaslarının ardından Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor. Peki, Trump Türkiye'den ne zaman gidecek?
Donald Trump Türkiye'den ne zaman gidecek? Sorusunun yanıtı, NATO Zirvesi ile alakalı gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dün Ankara'daki temaslarına resmi karşılama programıyla başlayan Donald Trump, bugünde Türkiye'de resmi temaslarda bulunacak. Peki, Trump ne zaman gidecek?
TRUMP NE ZAMAN GİDECEK?
Trump, NATO resmi karşılama töreninin ardından bugün aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'na katılacak.
ABD Başkanı, Çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Trump, aynı gün Ankara’dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek ve akşam saatlerine doğru ülkeden ayrılacak.
TRUMP'IN NATO ZİRVESİ ANKARA PROGRAMI
7 Temmuz'da Ankara'daki temaslarına resmi karşılama programıyla başlayan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği ikili görüşmenin ardından zirve kapsamındaki diplomatik temaslarını sürdürecek.
8 Temmuz Çarşamba günü ise NATO Liderler Zirvesi'nin resmi karşılama törenine katılacak olan Trump, liderlerin aile fotoğrafı çekiminde yer aldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'nda diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.
Trump'ın program kapsamında ABD Başkanı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Günün sonunda ise düzenleyeceği basın toplantısıyla Ankara temaslarını değerlendirecek.