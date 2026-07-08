Trump ne zaman gidecek? Trump'ın NATO Zirvesi programı

7 Temmuz'da Ankara'daki temaslarına resmi karşılama programıyla başlayan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği ikili görüşmenin ardından zirve kapsamındaki diplomatik temaslarını sürdürecek.

8 Temmuz Çarşamba günü ise NATO Liderler Zirvesi'nin resmi karşılama törenine katılacak olan Trump, liderlerin aile fotoğrafı çekiminde yer aldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'nda diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Trump'ın program kapsamında ABD Başkanı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Günün sonunda ise düzenleyeceği basın toplantısıyla Ankara temaslarını değerlendirecek.