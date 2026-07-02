Trump yeni uçağıyla gelecek: Ankara'da Marine One ve Canavar'ı da kullanacak

Trump'ın makam aracı The Beast, kendisi için modifiye edilerek yeniden üretilmişti.

Araç, beş kat zırhı nedeniyle dünyanın en güvenlik otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.

Trump'ın güvenli bir şekilde taşıyacak araç dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.