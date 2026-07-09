Trump'ın ekibi Ankara'da ikinci kez depoyu doldurdu
09.07.2026 08:32
NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyuna ait araçlar dün akşam Ankara'da bir kez daha akaryakıt ikmali yaptı.
Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi tamamlandı.
Müttefike üye ülkelerin liderleri, ülkelerine dönmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump da dün Türkiye'den ayrıldı.
Trump, Türkiye'ye bin kişilik dev bir ekiple gelmişti. Ekip, Ankara'da kendi araçlarını kullandı.
The Beast yani Canavar adı verilen Trump'ın makam aracı da Ankara'da kullanıldı.
Canavar, zirve öncesinde Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda deposunu doldurmuştu.
BİR KEZ DAHA YAKIT İKMALİ YAPTILAR
Trump'ın konvoyundaki araçlar dün akşam saatlerinde bir kez daha akaryakıt ikmali yaptı.
Eskişehir Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen araçlar burada depolarını doldurdu.
Amerikan konvoyuna ait araçları gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Görüntülerde Amerikalıları yetkililere Türk güvenlik yetkililerinin de eşlik ettiği görüldü.
Araçlar yakıt ikmalinin tamamlanması sonrası istasyondan ayrıldı.
TRUMP'IN CADILLAC CANAVAR'I
Trump'ın makam aracı The Beast, kendisi için modifiye edilerek yeniden üretilmişti.
Araç, beş kat zırhı nedeniyle dünyanın en güvenlik otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
Trump'ın güvenli bir şekilde taşıyacak araç dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.