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Trump'ın ekibi Ankara'da ikinci kez depoyu doldurdu

09.07.2026 08:32

NTV - Haber Merkezi

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NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyuna ait araçlar dün akşam Ankara'da bir kez daha akaryakıt ikmali yaptı.

Trump'ın ekibi Ankara'da ikinci kez depoyu doldurdu
Anadolu Ajansı

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi tamamlandı.

 

Müttefike üye ülkelerin liderleri, ülkelerine dönmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump da dün Türkiye'den ayrıldı.

Trump'ın ekibi Ankara'da ikinci kez depoyu doldurdu 1
Reuters

Trump, Türkiye'ye bin kişilik dev bir ekiple gelmişti. Ekip, Ankara'da kendi araçlarını kullandı.

 

The Beast yani Canavar adı verilen Trump'ın makam aracı da Ankara'da kullanıldı.

 

Canavar, zirve öncesinde Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda deposunu doldurmuştu.

BİR KEZ DAHA YAKIT İKMALİ YAPTILAR 2
Sosyal Medya

BİR KEZ DAHA YAKIT İKMALİ YAPTILAR

Trump'ın konvoyundaki araçlar dün akşam saatlerinde bir kez daha akaryakıt ikmali yaptı.

 

Eskişehir Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen araçlar burada depolarını doldurdu.

Trump'ın ekibi Ankara'da ikinci kez depoyu doldurdu 3
Sosyal Medya

Amerikan konvoyuna ait araçları gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

 

Görüntülerde Amerikalıları yetkililere Türk güvenlik yetkililerinin de eşlik ettiği görüldü.

Trump'ın ekibi Ankara'da ikinci kez depoyu doldurdu 4
Sosyal Medya

Araçlar yakıt ikmalinin tamamlanması sonrası istasyondan ayrıldı.

TRUMP'IN CADILLAC CANAVAR'I 5
Reuters

TRUMP'IN CADILLAC CANAVAR'I

Trump'ın makam aracı The Beast, kendisi için modifiye edilerek yeniden üretilmişti.

 

Araç, beş kat zırhı nedeniyle dünyanın en güvenlik otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.

 

Trump'ın güvenli bir şekilde taşıyacak araç dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.

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