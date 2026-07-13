Trump'ın kızı olduğunu iddia eden kadın, bu kez yeni gelir kapısıyla gündemde
13.07.2026 09:28
ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri süren Necla Özmen, sosyal medyada işletme tanıtımlarına başladı. Bu kez de Özmen'in yeni gelir kapısı gündem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne süren ve 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi ona oda hazırlamasıyla gündeme gelen Necla Özmen, bir kez daha sosyal medyanın diline düştü.
Annesinin Trump ile bir dönem yasak aşk yaşadığını, bu gerçeğin kendisine 2017 yılında itiraf edildiğini ileri süren Özmen, Ankara 27. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açmış, ancak dosya reddedilmişti.
Necla Özmen, Ankara'daki zirve öncesi Trump'a "Sevgili babacığım, senin kalabileceğin bir oda hazırladım. Umarım rahat edersin. Türkiye’de büyüdüğüm için ona Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Heyecanlıyım.” diye de seslenmişti.
Bu mesajından kısa bir süre sonra Trump'ın danışmanı olduğunu ileri süren bir kişinin kendisini aradığını iddia eden Özmen, sonrasında ağlayarak bir video çekmiş, kandırıldığını anladığını söylemişti.
Sosyal medya paylaşımlarına göre Necla Özmen'in “üzüntüsü” uzun sürmedi. Birçok mekan için tanıtım yaptığı görülen Özmen, bunları tanıtırken “O yiyemediği için üzüldüm ama onun yerine ben tatmak istiyorum.” gibi ifadeler kullandı.
Necla Özmen'i paylaşan bir mekan da içeriğe “Babacığına gerçek Maraş dondurması yediremedi ama Amerika'ya biz kargolayacağız.” diye not düştü.
Kullanıcılar, “Babacığım diye diye istediği hayata kavuşacak gibi gözüküyor.", “Ablam reklam almış.", “Para kazanınca keyfi yerine gelmiş.” gibi yorumlar yaptı.