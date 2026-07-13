Trump'ın kızı olduğunu iddia eden kadın, bu kez yeni gelir kapısıyla gündemde

ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne süren ve 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi ona oda hazırlamasıyla gündeme gelen Necla Özmen, bir kez daha sosyal medyanın diline düştü.

Annesinin Trump ile bir dönem yasak aşk yaşadığını, bu gerçeğin kendisine 2017 yılında itiraf edildiğini ileri süren Özmen, Ankara 27. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açmış, ancak dosya reddedilmişti.