Trump'ın otelinin çevresinde kuş uçurtulmuyor, odasındaki ayrıntılar dikkat çekiyor
07.07.2026 11:05
Son Güncelleme: 07.07.2026 11:52
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi dolayısıyla geldiği Ankara'da kalacağı otelde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Trump'ın konaklayacağı odanın pencerelerinin kurşun geçirmez olduğu, duvarların bombaya dayanıklı olduğu bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, iki gün boyunca sürecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geliyor. Uçağın saat 14.00'te başkentte olması bekleniyor.
Trump'ın kamuoyunda “The Beast”, yani “Canavar” olarak bilinen aracı zirveden bir gün önce Ankara'ya getirilmişti. Araç son olarak başkentte bir benzinlikte görüntülenmişti.
Araç, ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen run-flat lastikleri ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor. Araçta gelişmiş haberleşme sistemleri, acil tıbbi müdahale ekipmanları ve başkanın güvenliğini sağlamaya yönelik özel savunma donanımları bulunduğu belirtiliyor.
Konvoyda genellikle birbirine benzeyen birden fazla zırhlı araç yer alıyor; bu da hem yedekleme hem de güvenlik amacı taşıyor.
Kesin resmi fiyatı açıklanmıyor ama açık kaynaklarda tek bir “The Beast” aracının maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak veriliyor.
"KUŞ UÇURTULMUYOR"
ABD Başkanı'nın kalacağı otelle ilgili ayrıntılar ise bugün netleşti.
Tesisin Çankaya - Söğütözü'nde olduğu, Trump'ın öğleden sonra gerçekleştireceği görüşmelerin ardından buraya geleceği ifade edildi.
NTV Muhabiri Osman Terkan, otelin önünde şunları aktardı:
“Yollar kapatıldı, bariyerler var. Çember genişletildi. Otele ulaşan caddelerin çevresine de polis barikatları dizildi. Yalnızca bölgede çalışanlar alınıyor. Kuş uçurtulmuyor. Trump'ın gelişi yaklaştıkça hareketliliğin de arttığını görüyoruz.”
Terkan, ABD Başkanı Trump'ın bin kişilik ekibiyle geldiğini vurguladı ve bunların çoğunun özel servis elemanı olduğunu aktardı.
“Canavar” dahil olmak üzere birçok aracın kargo uçaklarıyla başkente getirildiğini hatırlatan Terkan, “O uçağın içinde daha neler var bilmiyoruz ama iki son teknolojiyle donatılmış araç girdi otelin önüne. Üzerinde radar cihazına benzeyen cihazlar vardı. O da güvenlik amacıyla getirilmiş araçlardandı.” ifadesini kullandı.
"PENCERELERİ KURŞUN GEÇİRMİYOR, DUVARLAR BOMBAYA DAYANIKLI"
Bilindiği üzere ABD Başkanı'yla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili bir görüşme yapması bekleniyor.
Hatta yıllardır süren F-35 belirsizliğinin masada olduğu ve Trump'ın yeşil ışık yakmaya hazır olduğu ileri sürülüyor.
Terkan, otelin söz konusu buluşmanın gerçekleşeceği Beştepe'ye çok yakın bir konumda olduğunu belirtti.
Trump'ın 190 metrekarelik başkanlık süitinde konaklayacağını bildirdi; mekanın en öne çıkan özelliklerini “Kurşun geçirmez pencereleri, bombaya dayanıklı duvarları var.” diye anlattı.