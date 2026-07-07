Trump'ın otelinin çevresinde kuş uçurtulmuyor, odasındaki ayrıntılar dikkat çekiyor

Trump'ın kamuoyunda “The Beast”, yani “Canavar” olarak bilinen aracı zirveden bir gün önce Ankara'ya getirilmişti. Araç son olarak başkentte bir benzinlikte görüntülenmişti.

Araç, ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen run-flat lastikleri ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor. Araçta gelişmiş haberleşme sistemleri, acil tıbbi müdahale ekipmanları ve başkanın güvenliğini sağlamaya yönelik özel savunma donanımları bulunduğu belirtiliyor.

Konvoyda genellikle birbirine benzeyen birden fazla zırhlı araç yer alıyor; bu da hem yedekleme hem de güvenlik amacı taşıyor.

Kesin resmi fiyatı açıklanmıyor ama açık kaynaklarda tek bir “The Beast” aracının maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak veriliyor.