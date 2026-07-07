Trump'ın uçağı Türkiye'ye yaklaştı, Canavar otelden yola çıktı

Trump’ın kullandığı başkanlık aracı kamuoyunda "The Beast" yani "Canavar" olarak biliniyor.

Aracın resmi adı genellikle Cadillac One ya da ABD Başkanlık Devlet Aracı diye geçiyor.

General Motors'a göre araç, ABD Gizli Servisi’nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanmış, Cadillac logolu, “tekerlekli kale” niteliğinde bir başkanlık limuzini

Güncel versiyon 2018’de Trump'ın ilk başkanlık döneminde New York ziyareti sırasında kullanılmaya başlandı.

Zirve için Ankara'ya getirilen araçlar önceki gün başkentte yakıt ikmali yapmıştı .