Trump'ın uçağı Türkiye'ye yaklaştı, Canavar otelden yola çıktı
07.07.2026 13:06
Son Güncelleme: 07.07.2026 13:34
ABD Başkanı Donald Trump, öğleden sonra Ankara'da olacak. Trump'ın uçağı Türkiye'ye yaklaşırken, "Canavar" adı verilen makam aracı otelden çıkış yapıp havalimanına geçti.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ve heyetleri Ankara'ya gelmeye başladı.
ABD Başkanı Donald Trump da önümüzdeki saatlerde Ankara'da olacak.
TÜRK HAVA SAHASINA GİRİŞ YAPTI
Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı, Türk hava sahasına giriş yaptı. Uçağın saat 13.54'te Ankara'ya iniş yapması bekleniyor.
NTV Muhabiri Osman Terkan, Trump'ın uçaktan indikten sonraki programını şöyle özetledi:
"Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuşması var, heyetlerarası görüşmeler var. Bu görüşmeleri gerçekleştirdikten sonra otele dönmesi bekleniyor."
Trump'ın Ankara'ya gelmesine sayılı dakikalar kala makam araçları, otelin önünden havaalanına doğru yola çıktı.
İçlerinde "Canavar" adı verilen makam aracının da bulunduğu makam araçları Amerika Başkanı Trump'ı Ankara Havaalanı'ndan aldıktan sonra Ankara'da kalacağı otele getirecek.
TEKERLEKLİ BİR KALE GİBİ
Trump’ın kullandığı başkanlık aracı kamuoyunda "The Beast" yani "Canavar" olarak biliniyor.
Aracın resmi adı genellikle Cadillac One ya da ABD Başkanlık Devlet Aracı diye geçiyor.
General Motors'a göre araç, ABD Gizli Servisi’nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanmış, Cadillac logolu, “tekerlekli kale” niteliğinde bir başkanlık limuzini
Güncel versiyon 2018’de Trump'ın ilk başkanlık döneminde New York ziyareti sırasında kullanılmaya başlandı.
Zirve için Ankara'ya getirilen araçlar önceki gün başkentte yakıt ikmali yapmıştı.