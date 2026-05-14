TSK'nın Mavi Vatan'daki yeni gücü EFES 2026'da ilk kez ortaya çıktı: Karayel

14.05.2026 16:36

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, İzmir'de düzenlenen bot eğitiminde yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel hücumbotları ilk kez görev aldı.

TSK'nın Mavi Vatan'daki yeni gücü EFES 2026'da ilk kez ortaya çıktı: Karayel
Anadolu Ajansı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir'de düzenlenen bot eğitiminde, yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel hücumbotları ilk kez görev aldı.

ENVANTERE GEÇEN YIL GİRDİ 1
Anadolu Ajansı

ENVANTERE GEÇEN YIL GİRDİ

Bahadır Adası'nda gerçekleştirilen eğitimde, 2025 yılının aralık ayında TSK envanterine dahil edilen 17 kişilik karinalı Karayel hücumbotları kullanıldı.

60 KNOT SÜRATE ULAŞABİLİYOR 2
Anadolu Ajansı

60 KNOT SÜRATE ULAŞABİLİYOR

EFES-2026 tatbikatında ilk kez görev alan Karayel, yüksek hareket kabiliyeti, süratli intikal yeteneği, ani manevra kapasitesi, yüksek dalga mukavemeti ve kısmi balistik koruma özellikleriyle dikkati çekiyor.

 

Hücumbotların denizde saatte 60 knot sürate ulaşabildiği belirtildi.

TSK'nın Mavi Vatan'daki yeni gücü EFES 2026'da ilk kez ortaya çıktı: Karayel 3
Anadolu Ajansı

Karayel'in kullanıldığı eğitime amfibi deniz piyadeleri ile mürettebatın da aralarında bulunduğu 34 personel katıldı.

TSK'nın Mavi Vatan'daki yeni gücü EFES 2026'da ilk kez ortaya çıktı: Karayel 4
Anadolu Ajansı

Bot takım komutanından alınan biniş emrinin ardından askeri personel hücumbotlarına intikal etti. İkinci emrin verilmesiyle iki bot belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdikten sonra yeniden iskeleye döndü.

TSK'nın Mavi Vatan'daki yeni gücü EFES 2026'da ilk kez ortaya çıktı: Karayel 5
Anadolu Ajansı

Eğitim kapsamında personel tarafından biniş ve iniş faaliyetleri, seyir yardımcı malzemelerinin kullanımı, seyir kuralları ve bot harekatına ilişkin uygulamalar icra edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery