TÜBİTAK 170 personel alımı 2026: TÜBİTAK aday araştırmacı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
29.06.2026 09:43
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli 170 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek. Başvurular, TUBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi üzerinden alınacak. Peki, TÜBİTAK 170 aday araştırmacı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
TÜBİTAK, 2026 yılında kurum bünyesine aday araştırmacı pozisyonunda 170 üniversite öğrencisi alımı yapacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerden alım yapacak olan TÜBİTAK, başvuru ayrıntılarını duyurdu. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
170 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ALINACAK
Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre kurum bünyesine yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görecek öğrencilerden kısmi süreli 170 proje personeli alınacak. Söz konusu araştırmacılar, Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.
HANGİ BİRİMLERDE GÖREV YAPILACAK?
Alınacak personel, TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) birimlerinde görevlendirilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye Kurumun internet sayfasından (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.
Başvurular, "kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar gerçekleştirilebilecek.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN