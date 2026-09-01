TÜBİTAK personel alımı 2026: TÜBİTAK 660 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular, 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak.