Önce geminin ismini gördüler, sonra Tuğberk İmamoğlu'nun enkazına ulaştılar
05.09.2026 12:46
Son Güncelleme: 05.09.2026 13:05
Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldı.
Marmara Denizi'nde meydana gelen gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı tespit edildi.
Bölgeden son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Beyzanur Özer, geminin batığının, kaza bölgesinin 50 metre yakınında ve 720 metre derinlikte bulunduğunu bildirdi.
Özer'in aktarımına göre, su altına dalış yapan ROV cihazı su altında ilk olarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin ismini görüntüledi.
Böylelikle enkazın bulunduğu yer netleşti.
ENKAZ 720 METRE DERİNLİKTE
Enkazın yeri, ilk günden bu yana arama çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG AKIN'ın ROV cihazıyla tespit edildi.
Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelenmesine çevrildi.
Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması planlanıyor.
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İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.
Batan gemideki personelin aileleri ise TCG AKIN gemisine getirildi ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Gemide bulunan iki can salından biri bulundu, diğer can salını arama çalışmaları ise sürüyor. Kayıp yakınları, 10 mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor.
Kayıp mürettebatın yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürüyor.
ALSU'NUN İKİ KAPTANI TUTUKLANDI
Kazanın ardından ALSU gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.
Her iki kaptan da ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu’nun kendilerine çarptığını savundu.
Üçüncü kaptan Evciman, kazadan yalnızca bir gün önce gemiye katıldığını ve yedi aylık denizcilik tecrübesinin bulunduğunu belirtti.
KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Silivri açıklarındaki gemi kazasının bilirkişi raporu, önemli bilgiler içeriyor.
Kazanın hemen ardından yapılan açıklamalar Alsu'nun, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasına neden olduğuna, uyarıya rağmen bir dizi tehlikeli manevra yaptığına yönelikti.
Hazırlanan ilk bilirkişi raporu, iki geminin de personel ve seyir cihazlarında sorun yaşadığını, kazanın neredeyse kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
Raporda kazanın gelişimi şöyle özetlendi;
- Kaza anında Alsu gemisinde 3. Kaptan olarak Murat Evciman görevliydi. Bu görev Evciman'ı bu gemideki ilk vardiya nöbetiydi. Evciman gemideki seyir cihazlarını tanımıyordu.
- Alsu gemisinde saat 03.10'de görevli bir stajyer gözcü vardı. Bu sırada kaptan dahil bütün personel uyuyordu.
- Kaptan Ahmet Eraslan da uyuyordu ve saat 03.20 gibi uyanarak durumu anlamaya çalıştı.
HANGİ GEMİ, HANGİ MANEVRAYI YAPTI?
Bilirkişi raporunda iki geminin kaza öncesi manevralarına da yer verildi.
Raporda manevraların dakika dakika gelişimi şöyle aktarıldı:
- Kazadan kısa süre önce, saat 03.08 sıralarında Tuğberk İmamoğlu gemisi, AIS verisi göndermiyordu. Bu cihaz, otomatik tanımlama sistemi olarak biliniyor ve geminin rotasını çevredeki gemilere bildiriyor. İmamoğlu gemisi bu veriyi göndermediği için çevredeki gemiler için görünmez ve tanınmaz hale geldi.
- Kazadan 5 dakika önce, yani saat 03.08 ile 03.09 arasında, Alsu gemisindeki 3. Kaptan Evciman, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle temasa geçti. Tuğberk İmamoğlu, Alsu'dan “iskeleye kaçmasını” yani dümeni sola kırmasını istedi.
-Alsu bu istek üzerine, rotasını kendi soluna doğru çevirmeye başladı.
-Alsu rotasını çevirirken Tuğberk İmamoğlu ECDIS sisteminden kayboldu. Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi olarak bilinen bu sistem, haritalar yerine kullanılıyor.