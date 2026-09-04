Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi | Tutuklanan kaptanların ifadeleri ortaya çıktı
04.09.2026 14:13
Son Güncelleme: 04.09.2026 17:11
Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Alsu gemisini tutuklanan kaptanlarının ifadeleri de ortaya çıktı.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar katılırken 18 yüzer unsur, 5 helikopter, iki insansız hava aracı, bir uçak ile su altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi görev alıyor.
Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerini Deniz Kuvvetleri'nden TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin tespit ettiği bildirildi.
KAPTANLARIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında tutuklanan ALSU isimli geminin 1’inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3’üncü kaptanı Murat Evciman hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.
ALSU gemisinin 1’inci kaptanı Ahmet Erarslan ifadesinde, Alsu gemisine yaklaşık bir ay önce katıldığını ve kazanın yaşandığı saat diliminde istirahatte olduğunu dile getirdi.
"Kaza esnasında 3’üncü kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sevk ve idaresinden Murat Evciman sorumluydu." diyerek ifade veren Erarslan, olay anında geminin yüksüz olduğunu ve yaslama sesi duyduğunu dile getirdi.
Erarslan kaza anını şöyle anlattı:
"Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker’in ‘Çarpıştık, çarpıştık’ şeklinde bağırdığını duydum. Bunun üzerine hemen yukarı çıktım. Köprü üstüne çıktığımda 2’nci kaptan Barış Hazar ve Murat Evciman bulunuyordu. Ne olduğunu sorduğumda ‘Çarpıştık’ dediler. Köprü üstüne çıktığımda Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi sancak kıç omuzluğunda, ışıkları yanar vaziyette gördüm.
Aramızdaki mesafe yaklaşık 300 metre civarındaydı. Ben bulunduğum gemiyle sola dönüşe geçtiğim sırada yaklaşık 2-3 dakika geminin ışıklarını gördüm. Dönüşün bitmesine yakın Tuğberk İmamoğlu isimli geminin ışıklarının tamamen kaybolduğunu gördüm."
“1-2 DAKİKA İÇERİSİNDE RADARDAN KAYBOLDU”
Bunun üzerine radardan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin mevkisine baktığını ve yaklaşık 1-2 dakika içerisinde geminin kaybolduğunu radarda da görünmediğini sözlerine ekleyen Erarslan, "Ben hemen Sektör Marmara ile irtibat kurdum ve durumu bildirdim.” dedi.
"TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ BİZE ÇARPTI"
Kaza anında gemide gözcü bulunmadığını, gözcü bulundurmanın kaptanın inisiyatifine bağlı olduğunu dile getiren Erarslan, "Trafiğin yoğun olduğu kısımlarda gözcü bulundurulması gerekmektedir. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır." dedi.
Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kendilerine "İskeleye al" uyarısı yaptıktan sonra kendi gemilerinin iskeleye aldığı halde, karşı geminin iskeleye alması yerine sancağa alması nedeniyle kazanın meydana geldiğini iddia eden Erarslan, "Bilirkişi raporunda hakkımda yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Erarslan şöyle devam etti:
“Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı, bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi. Bizim bulunduğumuz gemi kazayı yaslama olarak hissetmiştir. Bizim gemimizdeki AIS cihazı aktif bir şekilde çalışmaktaydı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AIS cihazı ise kapalı konumdaydı. Çünkü biz Tuğberk İmamoğlu gemisini AIS’den görememiştik. Biz Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi yalnızca radardan takip edebilmiştik. Kaza, Tuğberk İmamoğlu’nun bizim gemimize vurması nedeniyle meydana geldi.”
"ROTASINI BENİM ÜZERİME DOĞRU ÇEVİRDİ
3’üncü kaptan Murat Evciman’ın hakimlik ifadesinde ise, gemiye yaklaşık bir ay önce katıldığını, meslekte de 7 aylık tecrübesi olduğunu dile getirdi.
"Vardiya esnasında irademi etkileyecek herhangi bir şey kullanmamıştım. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ‘İskeleye al’ şeklinde telsizden seslenince radardan baktığımda bu gemiyi gördüm. Çıplak gözle baktığımda ise bu geminin fenerini görmemiştim." diyerek kendisini savunan Evciman, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin ECDIS ekranında AIS'i görünmediğini sözlerine ekledi.
Evciman da olay anını şöyle anlattı:
“Radar ekranına baktığımda Tuğberk İmamoğlu gemisinin izdüşümünü gördüm. Ben bulunduğum gemiyi yaklaşık 5 derece iskeleye aldım. Yaklaşık 2-3 dakika geçtikten sonra tekrar ‘İskeleye al’ sesini telsizden duydum. Bunun üzerine bulunduğum gemiyi keskin bir şekilde yaklaşık 9 derece iskeleye aldım. Bu şekilde benim bulunduğum gemi Tuğberk İmamoğlu gemisinin sağ tarafında kaldı. Bu konum itibarıyla Tuğberk İmamoğlu gemisiyle aramızda yaklaşık 700-800 metre mesafe vardı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra aramızdaki mesafe 500 metreye kadar düştü. Tuğberk İmamoğlu gemisi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi.”
"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA HAKKIMDA YAPILAN TESPİTLERİ KABUL ETMİYORUM"
Tuğberk İmamoğlu isimli geminin manevra yapacağını düşündüğünü ve telsizden "Tuğberk İmamoğlu, üstüme doğru geliyorsun, gelme" şeklinde seslendiğini aktaran Evciman, "Seslendikten sonra aramızdaki mesafe azaldığı için ben bulunduğum geminin rotasını iskeleye doğru çevirdim. Bu sırada Tuğberk İmamoğlu gemisi sancak yapmaya devam etti ve üzerime doğru gelmeye devam etti." dedi.
Karşı geminin, iskele baş omuzundan gemilerinin sancak baş omuz kısmına çarptığını da ifadelerine ekleyen Evciman, "Hemen köprü üst katından birkaç basamak inerek ‘Çarpışma oldu’ diye bağırdım. Sonra hemen köprü üstüne geldim. Köprü üstüne geldiğimde Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıklarını gördüm." diye konuştu.
Evciman, kazanın diğer geminin rotasını üzerlerine doğru çevirmesinden kaynaklandığını iddia etti.
Bilirkişi raporunda hakkında yapılan tespitleri kabul etmediğini de söyleyen Evciman, şöyle devam etti:
"Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır. Çatışmadan önce Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS’i görünmediği için Sektör Marmara da bana bir uyarıda bulunmamıştı. Kaza, Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpması nedeniyle meydana geldi. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm."
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.