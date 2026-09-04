Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi | Tutuklanan kaptanların ifadeleri ortaya çıktı

Kaza anında gemide gözcü bulunmadığını, gözcü bulundurmanın kaptanın inisiyatifine bağlı olduğunu dile getiren Erarslan, "Trafiğin yoğun olduğu kısımlarda gözcü bulundurulması gerekmektedir. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır." dedi.

Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kendilerine "İskeleye al" uyarısı yaptıktan sonra kendi gemilerinin iskeleye aldığı halde, karşı geminin iskeleye alması yerine sancağa alması nedeniyle kazanın meydana geldiğini iddia eden Erarslan, "Bilirkişi raporunda hakkımda yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erarslan şöyle devam etti:

“Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı, bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi. Bizim bulunduğumuz gemi kazayı yaslama olarak hissetmiştir. Bizim gemimizdeki AIS cihazı aktif bir şekilde çalışmaktaydı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AIS cihazı ise kapalı konumdaydı. Çünkü biz Tuğberk İmamoğlu gemisini AIS’den görememiştik. Biz Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi yalnızca radardan takip edebilmiştik. Kaza, Tuğberk İmamoğlu’nun bizim gemimize vurması nedeniyle meydana geldi.”