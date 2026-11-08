Tüm dünyanın gözü Antalya olacak. COP31 yarın başlıyor

Diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere üç temel unsur üzerine kurulan "Geleceğin COP'u-Uygulama COP'u" yaklaşımıyla düzenlenecek COP31 için Antalya'da 1,1 milyon metrekarelik alan hazırlandı.

Ülkeler arasında güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak sorumluluk anlayışının geliştirilmesi ve iklim taahhütlerinin somut, ölçülebilir uygulamalara dönüştürülmesi hedeflenen konferans kapsamındaki etkinlikler, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştirilecek.

MAVİ BÖLGE ÜST DÜZEY TOPLANTILARA HAZIRLANDI

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki resmi müzakereler, üst düzey toplantılar ve diplomatik görüşmeler Mavi Bölge'de gerçekleştirilecek. Kontrollü erişime açık olacak konferans alanına girişler, BM akreditasyon kurallarına göre yapılacak.

Mavi Bölge'de resmi görüşmelerin yanı sıra çeşitli yan etkinlikler de düzenlenecek. Açıklanan programa göre, iklim değişikliğine uyum, temiz enerji, sıfır atık, sürdürülebilir şehirler, iklim finansmanı, teknoloji, sağlık ve yeşil dönüşüm gibi öncelikli konularda paneller gerçekleştirilecek.

527 bin 414 metrekarelik alana kurulan Mavi Bölge'de genel kurul salonları, delegasyon ofisleri, pavilyonlar, basın ve medya merkezi ile restoranlar bulunuyor.

Bölgede ayrıca 10 bin metrekarelik alana sahip, beş yapraklı "Zaman Tüneli" yapısı Sıfır Atık Müzesi olarak hizmet verecek.