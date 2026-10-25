TUNGA-X'ten düşman unsuruna tam isabet. Saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyor

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen TURNAs-2026 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda görev alan STM'nin Avcı İHA'sı TUNGA-X, temsili düşman İHA unsuruna yönelik önleme görevini icra etti.

Sistem, hedefini radar ve görüntü güdüm desteğiyle gerçek zamanlı takip ederek, gerçekleştirdiği hassas vuruşla düşman unsurunu havada imha etti.