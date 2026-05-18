Tur şoförüne şarj dayağı. Litvanyalı boksör gözaltına alındı

18.05.2026 14:09

İHA, DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Antalya'da tur şoförü Mehmet Özkan'ı, telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle dövdüğü öne sürülen Litvanyalı boksör Robertas Kotas gözaltına alındı.

Tur şoförüne şarj dayağı. Litvanyalı boksör gözaltına alındı
DHA

Antalya Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde 15 Mayıs'ta otelden aldığı Litvanyalı boksör Robertas Kotas'ı Antalya'ya götürmek üzere yola çıkan tur şoförü Mehmet Özkan, yolda saldırıya uğradı.

 

İddiaya göre, boksörün telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle yumrukladığı Mehmet Özkan seyir halindeki aracı güçlükle durdurdu.

 

Özkan, aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçirirken boksör ise çevredekiler tarafından engellendi.

Tur şoförüne şarj dayağı. Litvanyalı boksör gözaltına alındı 1
IHA

Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahale ettiği Mehmet Özkan, hastanede tedaviye alındı.

 

Sol gözünden, başından, kaburgasından, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Özkan, tedavisinin ardından Robertas Kotas hakkında şikayetçi oldu.

Tur şoförüne şarj dayağı. Litvanyalı boksör gözaltına alındı 2
IHA

Antalya'da bir otelde tatil yaptığı belirlenen boksör Robertas Kotas, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

 

Polis merkezine götürülen Litvanyalı boksörün işlemlerinin sürdüğü belirtildi.