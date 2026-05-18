Tur şoförüne şarj dayağı. Litvanyalı boksör gözaltına alındı
18.05.2026 14:09
Antalya'da tur şoförü Mehmet Özkan'ı, telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle dövdüğü öne sürülen Litvanyalı boksör Robertas Kotas gözaltına alındı.
Antalya Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde 15 Mayıs'ta otelden aldığı Litvanyalı boksör Robertas Kotas'ı Antalya'ya götürmek üzere yola çıkan tur şoförü Mehmet Özkan, yolda saldırıya uğradı.
İddiaya göre, boksörün telefonunu şarja takmadığı gerekçesiyle yumrukladığı Mehmet Özkan seyir halindeki aracı güçlükle durdurdu.
Özkan, aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçirirken boksör ise çevredekiler tarafından engellendi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahale ettiği Mehmet Özkan, hastanede tedaviye alındı.
Sol gözünden, başından, kaburgasından, kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Özkan, tedavisinin ardından Robertas Kotas hakkında şikayetçi oldu.