Türk baklavasını ‘baklavaki' isminden kurtarmak için dünyanın en büyük baklavasını yaptı

11 yaşında mesleğe başladığını söyleyen baklava ustası Mahmut Dolmacı, "Annem bu mesleğin iyi olacağını, bunun gerekli olduğunu söyledi. Annem ‘sen aşçı olursan elinin bulaşığını yalasan karnın doyar. Sen aşçı olursan temiz olursun. Sen aşçı olursan dünyayı gezersin' dedi. Nasıl dünyayı gezeceğimi sordum. Annem Oxford bitirmemişti ama dedi ki; ‘gemilerin de aşçısı var, ünlülerin de aşçısı var.' Bunları hep sırayla anlattı bana. En son ‘sen aşçı olursan her zaman en iyi yemekleri yersin' dedi. Niye diye sordum. ‘Senin arkadaşın ya kebapçı ya baklavacı ya pastacı ya aşçı. Sen onun yanına gittiğinde içinizde gizli bir rekabet vardır. En iyisini, sana ikram eder. Sen de gelene ikram edersin' dedi. ‘Sen demirci olsan arkadaşının yanına gitsen paslı bardakta çay içersin ama aşçıysan beyaz kalırsın, temiz kalırsın' dedi. Mesleğe böyle başladık" dedi.

“YUNANİSTAN'A GİTTİK BAKLAVAMIZIN PATENTİNİ ALDIK”

Gaziantepli olduğunu ve ilk deneyimlerini burada edinip daha sonra İstanbul'a giderek orada yetiştiğini belirten Dolmacı, "İyi ustaların yanında çalıştım. Yurt dışı sevdası başladı. Yurt dışında çok ünlü şeflerle çalıştım. Hem aşçılığım hem baklavacılığım hem kebapçılığım hat safhada gelişti. Gelişince tekrar Türkiye'ye döndüm. Dortmund'da fabrika kurdum, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de fabrika kurdum. Okinawa'ya gittim çalıştım, meyveleri öğrendim. Tokyo'da dükkan açtım vesaire. Yani dünyanın birçok ülkesinde çalıştım. Ülkeye geldim, yerleştim. Markalar oluşturdum. Kendi iş yerlerim var benim şu anda. 300-400 tane çalışanım var kendi sektörümde, alanımda. Böyle devam ediyoruz. Yunanistan baklavaya sahip çıktı, yok Beyrut çıktı, o çıktı, bu çıktı derken biz önce Yunanistan'a gittik baklavamızın patentini aldık, geldik, yetmedi. Baklavayı baklavakiden kurtaramadık sonra dünyanın en büyük baklavasını yaptık" dedi.