Türk baklavasını ‘baklavaki' isminden kurtarmak için dünyanın en büyük baklavasını yaptı
26.09.2026 11:18
Gaziantepli usta, 11 yaşında başladığı meslekte 65 ülke gezdi. Türk baklavasını tanıtmak için 7 saatte hazırladığı dev baklavayla Guinness’e adını yazdırdı.
11 BİN 800 DİLİMLİK BAKLAVAYLA GUINNESS’E GİRDİ
Gaziantepli baklava ustası Mahmut Dolmacı, Türk baklavasının dünyada “baklavaki” adıyla anılmasından rahatsız olduğunu belirterek önce patent aldığını, ardından dünyanın en büyük baklavasını yaparak Guinness Dünya Rekorları’na girdiğini anlattı.
Annesinin yönlendirmesiyle şef olan Dolmacı, baklavanın uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlamak için 7,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde, 11 bin 800 dilimlik baklava hazırladı.
Bu çalışmayla Guinness’e adını yazdıran usta, dünyanın en büyük dönerini de Moskova’da yaptığını söyledi.
ANNESİNİN TAVSİYESİYLE BAŞLADIĞI MESLEKTE DÜNYAYA AÇILDI
11 yaşında mesleğe başladığını söyleyen baklava ustası Mahmut Dolmacı, "Annem bu mesleğin iyi olacağını, bunun gerekli olduğunu söyledi. Annem ‘sen aşçı olursan elinin bulaşığını yalasan karnın doyar. Sen aşçı olursan temiz olursun. Sen aşçı olursan dünyayı gezersin' dedi. Nasıl dünyayı gezeceğimi sordum. Annem Oxford bitirmemişti ama dedi ki; ‘gemilerin de aşçısı var, ünlülerin de aşçısı var.' Bunları hep sırayla anlattı bana. En son ‘sen aşçı olursan her zaman en iyi yemekleri yersin' dedi. Niye diye sordum. ‘Senin arkadaşın ya kebapçı ya baklavacı ya pastacı ya aşçı. Sen onun yanına gittiğinde içinizde gizli bir rekabet vardır. En iyisini, sana ikram eder. Sen de gelene ikram edersin' dedi. ‘Sen demirci olsan arkadaşının yanına gitsen paslı bardakta çay içersin ama aşçıysan beyaz kalırsın, temiz kalırsın' dedi. Mesleğe böyle başladık" dedi.
“YUNANİSTAN'A GİTTİK BAKLAVAMIZIN PATENTİNİ ALDIK”
Gaziantepli olduğunu ve ilk deneyimlerini burada edinip daha sonra İstanbul'a giderek orada yetiştiğini belirten Dolmacı, "İyi ustaların yanında çalıştım. Yurt dışı sevdası başladı. Yurt dışında çok ünlü şeflerle çalıştım. Hem aşçılığım hem baklavacılığım hem kebapçılığım hat safhada gelişti. Gelişince tekrar Türkiye'ye döndüm. Dortmund'da fabrika kurdum, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de fabrika kurdum. Okinawa'ya gittim çalıştım, meyveleri öğrendim. Tokyo'da dükkan açtım vesaire. Yani dünyanın birçok ülkesinde çalıştım. Ülkeye geldim, yerleştim. Markalar oluşturdum. Kendi iş yerlerim var benim şu anda. 300-400 tane çalışanım var kendi sektörümde, alanımda. Böyle devam ediyoruz. Yunanistan baklavaya sahip çıktı, yok Beyrut çıktı, o çıktı, bu çıktı derken biz önce Yunanistan'a gittik baklavamızın patentini aldık, geldik, yetmedi. Baklavayı baklavakiden kurtaramadık sonra dünyanın en büyük baklavasını yaptık" dedi.
"7 BUÇUK METRE BOYUNDA, 2 BUÇUK METRE ENİNDE, 11 BİN 800 DİLİM BAKLAVA YAPTIK"
Dünyanın en büyük baklavasını yaptığını söyleyen Dolmacı, "7 buçuk metre boyunda, 2 buçuk metre eninde, 11 bin 800 dilim baklava yaptık. 7 saatte yaptık. Dünya rekorunu kırdık. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. Ben 65 ülke gezdim. Moskova'da İzmir Marşı'nı, Houston'da İstiklal Marşı, İskenderiye'de 10. Yıl Marşı'nı çaldırdım. 6 dünya rekoru, 3 Guinness rekoru kırdık. Dünyanın en büyük dönerini de Moskova'da taktık. En büyük eti de Danimarka'da pişirdik. Sektöre böyle hizmetler verdik" dedi.
“ÜLKELERE ‘HOŞ GELDİN’ TATLILARI YAPTIK”
Eğitmen şef olduğuna değinen Dolmacı, Türkiye'de gitmediği üniversite sayısının az olduğunu belirterek, "Hepsinde derse girerim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde de giriyorum. Bugün de buradaki yaptığımız işleri de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bizden rica etti, biz de üzerimize düşeni yaptık. Umarım amacına ulaşmıştır. Hem hamur açtım hem ülkelere ‘hoş geldin' tatlıları yaptık, bütün bayrakları sergileyerek. Bundan da çok mutluluk duydum" şeklinde konuştu.
"YURTDIŞINA ARTIK BAKLAVA İHRAÇ EDİYORUZ"
Amerika'ya baklava sattığını kaydeden Dolmacı, "Buradan bütün baklavacılar şunu bilecek ki biz baklavamızı tanıttık, yurt dışına artık baklava ihraç ediyoruz. Bu da benim için en büyük sevinç ve övünç kaynağı" dedi.