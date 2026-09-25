Türk Diline Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Eylül Dil Bayramı’nın 94. yılında Türkçenin milletin hafızasını, kimliğini ve istiklalini taşıdığını vurguladı. Türkçenin dünyadaki görünürlüğünün giderek arttığını belirten Ersoy, Ortak Türk Alfabesi konusunda sağlanan mutabakatın “ortak dil ve ortak gelecek idealinin en somut adımlarından biri” olduğunu söyledi. Sosyal medya dili, yabancı kavramların kontrolsüz kullanımı ve dijital dünyanın oluşturduğu alışkanlıklara karşı Türkçenin korunması gerektiğine dikkati çeken Ersoy, Türk Diline Hizmet Ödülleri’ne layık görülen bilim, kültür ve sanat insanlarını da kutladı.

Türkçeye emek veren bilim, kültür ve sanat insanları, 26 Eylül Dil Bayramı’nın 94. yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen törende bir araya geldi. Türk Diline Hizmet Ödülleri’nin de sahiplerini bulduğu programda Türkçenin geçmişten geleceğe uzanan gücü ve dünyadaki etkisi öne çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmada Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı değil, milletin tarihini, medeniyetini ve ortak değerlerini taşıyan temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.