Türk Hava Kuvvetleri 115. yaşında | İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" başladı

İzmirli 6. sınıf öğrencisi Mustafa Çağan Uğur da etkinlikte Türk ordusunun ve mühendislerinin ürettiği ürünleri görmenin güzel olduğunu anlattı.

Havacılığa ilgi duyduğunu ve sürekli araştırma yaptığını belirten Uğur, "Etkinlikte gördüklerim gurur verici. Türk ordusunun böyle uçak ve ekipmanlara sahip olması gerçekten mutlu ediyor. Etkinliğe katıldıktan sonra biraz daha bakış açım değişti. Uçakları daha küçük biliyordum ama daha büyük olduklarını gördüm." diye konuştu.