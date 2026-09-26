Türk Hava Kuvvetleri'nde HÜRKUŞ-II için geri sayım

HÜRKUŞ-II, Türkiye'nin insanlı savaş uçağı geliştirme zincirinin ilk basamağında yer alıyor. Türkiye, yeni nesil temel eğitim uçağının devamında jet eğitim uçağı HÜRJET ve çok rollü savaş uçağı KAAN ile bu zinciri tamamlayacak.

HÜRKUŞ-II, pilot adayının temel eğitiminden jet eğitimine ve nihayetinde savaş uçağına geçiş zincirinin başlangıcında yer alacak. Pilotlar HÜRKUŞ-II ile temel uçuş ve pilotaj becerilerini geliştirecek.

Türkiye bu projeyle uçak geliştirme ekosistemini de büyük ölçüde inşa etti. HÜRKUŞ projesi ile Türkiye'nin modern anlamda kendi uçaklarını tasarlayıp üretir hale geldi. HÜRKUŞ'un geliştirilmesi sırasında TUSAŞ ve yerli sanayi çok sayıda tasarım, üretim, test ve sertifikasyon kabiliyeti kazandı. Ekosistemde yer alan firmaların yetenekleri HÜRKUŞ-II'de karşılık buldu.

Bu kazanımlar uzun vadede başta HÜRJET, KAAN olmak üzere diğer insanlı hava platformlarına aktarıldı.