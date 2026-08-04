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Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

04.08.2026 16:07

Son Güncelleme: 04.08.2026 16:17

NTV - Haber Merkezi

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YAŞ kararları kapsamında terfisine karar verilen Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu
Anadolu Ajansı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı.

 

Beştepe'de gerçekleşen 2 saat 20 dakikalık toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayarak onayladığı kararlar 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

 

Toplantıda 25 general ve amiralin bir üst rütbeye, 69 albayın ise general ve amiralliğe terfi ettirilmesi kararlaştırılmıştı.

 

Terfi listesinde dikkat çeken bir başka isim Albay Özlem Karapınar oldu.

HAVA KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN PAŞASI OLDU 1
Anadolu Ajansı

HAVA KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN PAŞASI OLDU

YAŞ kararları kapsamında Albay Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

 

Karapınar'ın terfisi Türk Hava Kuvvetleri'nde bir ilk olma özelliği de taşıyor.

 

Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine erişen ilk kadın subay olarak tarihe geçti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu 2
Sosyal Medya

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın generali Özlem Yılmaz olmuştu. Cumhuriyet'in ilk kadın generali olan Yılmaz, 2023 yılında bu rütbeye terfi etmişti.

 

Yılmaz'ın ilk kıta görevi Silopi'deki 23. Piyade Tugayı'nda takım komutanlığıydı.

ALPER GEZERAVCI DA TERFİ ETTİ 3
Anadolu Ajansı

ALPER GEZERAVCI DA TERFİ ETTİ

Bu yılki terfiler arasında tanıdık bir isim de var.

 

YAŞ kararları kapsamında terfisine karar verilen isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da bulunuyor.

 

Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihinden itibaren tuğgeneral olarak görev yapacak.

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