Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu

Bu yılki terfiler arasında tanıdık bir isim de var .

YAŞ kararları kapsamında terfisine karar verilen isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da bulunuyor.

Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihinden itibaren tuğgeneral olarak görev yapacak.