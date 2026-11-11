Türk iş insanı Fildişi Sahili'nde kaçırıldı mı? Arabasını satışa çıkardılar, aylardır haber yok

Adana'da yaşayan iş insanı Süleyman Kaplan, iddiaya göre inşaat malzemeleri satmak için gittiği Fildişi Sahili'nde kaçırıldı.

Kaplan, 5 Mayıs tarihinde iş için bu ülkeye gitmişti. Adanalı iş insanı, en son kardeşi Danyal Kaplan ile 19 Haziran'da görüştü.

Bu görüşmede Kaplan kardeşine, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini, gönderdiği inşaat malzemeleri ve aracıyla ilgili sorun yaşadığını anlattı.

Bu görüşmenin ardından Süleyman Kaplan'dan bir daha haber alınamadı.