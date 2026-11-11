Türk iş insanı Fildişi Sahili'nde kaçırıldı mı? Arabasını satışa çıkardılar, aylardır haber yok
11.11.2026 10:43
Fildişi Sahili'nde kaçırıldığı belirtilen Adanalı iş insanından beş aydır haber alınamıyor.
Adana'da yaşayan iş insanı Süleyman Kaplan, iddiaya göre inşaat malzemeleri satmak için gittiği Fildişi Sahili'nde kaçırıldı.
Kaplan, 5 Mayıs tarihinde iş için bu ülkeye gitmişti. Adanalı iş insanı, en son kardeşi Danyal Kaplan ile 19 Haziran'da görüştü.
Bu görüşmede Kaplan kardeşine, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini, gönderdiği inşaat malzemeleri ve aracıyla ilgili sorun yaşadığını anlattı.
Bu görüşmenin ardından Süleyman Kaplan'dan bir daha haber alınamadı.
"OĞLUMU BULUN"
Oğlundan aylardır haber alamayan 73 yaşındaki anne Şaziye Üstünler ise yaşadığı acıyı gözyaşları içerisinde anlattı.
Oğlunun sesini duymak ve kendisine kavuşmak istediğini belirten anne Üstünler, şu ifadeleri kullandı:
"- Fildişi Sahili'nde kaçırıldı. Beşinci aya girdik. Sesini duymuyoruz, kendini görmüyoruz. Bir anayım, herkes anadır, herkes babadır. Ben oğlumun sesini altı aydır duyamıyorum.
- Oğlumu bana bulun, ne olur sizden rica ediyorum. Hiç görüşemedik, sesini duymadık. Fildişi Sahili'nde kaçırıldı, gasp edildi benim oğlum. Sesini duyamıyoruz. En son 14 Haziran'da ben görüştüm. 14 Haziran'dan sonra ne sesini duyduk ne kendini görebildik. Beş ay neler yaşıyoruz, görüyorsunuz. Ağlamaktan, sızlamaktan bittik."
ARABASINI SATIŞA ÇIKARDILAR
Süleyman Kaplan ile iletişimlerinin kesilmesinin ardından, ağabeyinin bu ülkede kullandığı aracının sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını anlatan kardeşi Danyal Kaplan, "Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı Facebook'ta gördüm. Satışa sunmuşlar. Aracı aldırtıp karakola getirdim." açıklamasını yapmıştı.
Ağabeyinin kaybolmasının ardından kendisine bazı kişilerin ulaştığını da belirten Danyal Kaplan, tehdit edildiğini iddia etmişti.
Kaplan şunları anlatmıştı:
"- Kaçıranlar bana ulaşıyor. 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi laflar kullanıyorlar. Ancak herhangi bir fidye de istemiyorlar. Ben abim kaçırıldıktan hemen bir gün sonra Fildişi Sahili'ne gittim. Abimin isimlerini verdiği kişilerle görüştüm. Onların da bu nedenle korktuklarını düşünüyorum. Bu yüzden fidye isteyemiyorlar şu an."