Türk iş insanı kaçırıldı mı? Günlerdir haber yok, arabası Facebook'ta satışa çıkarıldı
19.08.2026 16:00
Son Güncelleme: 19.08.2026 16:03
Adana'da yaşayan bir iş insanı, iddiaya göre inşaat malzemeleri götürmek için gittiği Fildişi Sahili'nde kaçırıldı.
Fildişi Sahili'ne inşaat malzemesi götüren bir iş insanının kaçırıldığı iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, inşaat malzemeleri ticareti yapan evli ve dört çocuk babası Süleyman Kaplan, iş amacıyla 5 Mayıs'ta Fildişi Sahili'ne gitti.
Kaplan'ın kardeşi Danyal Kaplan'ın iddiasına göre, 19 Haziran'da kendisini telefonla arayan ağabeyi, bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini ve gönderilen inşaat malzemeleri ile araç konusunda sorun yaşadığını söyledi.
Ağabeyinin 19 Haziran'da kendisini bir kez daha aradığını ve malzemeler ile araca el koyduklarını söyleyerek yardım istediğini belirten Kaplan, "19 Haziran'dan sonra da abimden haber alamadık. Hiç görüşemedik." ifadelerini kullandı.
ARABASI FACEBOOK'TA SATIŞA ÇIKARILMIŞ
Ağabeyinin kaybolmasının ardından araç ve inşaat malzemelerine de ulaşılamadığını öne süren Kaplan, aracın sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını gördüğünü söyledi.
Kaplan, "Malzememizi kaçırmışlar, arabamızı kaçırmışlar. Hatta arabamızı Facebook'ta gördüm. Satışa sunmuşlar. Aracı aldırtıp karakola getirdim." dedi.
Ağabeyinin kaybolmasının ardından kendisine bazı kişilerin ulaştığını da belirten Danyal Kaplan, tehdit edildiğini iddia etti.
Kaplan şunları anlattı:
“- Kaçıranlar bana ulaşıyor. 'Abin bizim elimizde, alamazsınız' gibi laflar kullanıyorlar. Ancak herhangi bir fidye de istemiyorlar. Ben abim kaçırıldıktan hemen bir gün sonra Fildişi Sahili'ne gittim. Abimin isimlerini verdiği kişilerle görüştüm. Onların da bu nedenle korktuklarını düşünüyorum. Bu yüzden fidye isteyemiyorlar şu an.”
KAMERA KAYITLARINA ULAŞILAMADI
Süleyman Kaplan'ın bulunması için Fildişi Sahili'ndeki Türk yetkililerle de görüştüklerini belirten Danyal Kaplan, aradan geçen zamana rağmen kamera kayıtlarına ulaşılamadığını söyledi.
Kaplan, "Konsolosla görüştük. Sayın büyükelçim dedim, neden kamera kayıtlarına ulaşamıyoruz? 'Biz gerekeni yapıyoruz' dedi. Fakat üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti. Halen kamera kayıtlarına ulaşamadık." diye konuştu.
Ağabeyinin dört çocuğunun bulunduğunu belirten Kaplan, ailesinin büyük bir endişe içerisinde olduğunu söyledi.