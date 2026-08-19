Türk iş insanı kaçırıldı mı? Günlerdir haber yok, arabası Facebook'ta satışa çıkarıldı

Süleyman Kaplan'ın bulunması için Fildişi Sahili'ndeki Türk yetkililerle de görüştüklerini belirten Danyal Kaplan, aradan geçen zamana rağmen kamera kayıtlarına ulaşılamadığını söyledi.

Kaplan, "Konsolosla görüştük. Sayın büyükelçim dedim, neden kamera kayıtlarına ulaşamıyoruz? 'Biz gerekeni yapıyoruz' dedi. Fakat üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçti. Halen kamera kayıtlarına ulaşamadık." diye konuştu.

Ağabeyinin dört çocuğunun bulunduğunu belirten Kaplan, ailesinin büyük bir endişe içerisinde olduğunu söyledi.