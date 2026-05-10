Türk jetleri, EFES tatbikatında

Tatbikat kapsamında görev alacak pilotlar, harekat merkezinde bir araya gelerek uçuş rotaları, hedef koordinatları, görev senaryoları ve olası risk durumlarına ilişkin ayrıntılı planlama yaptı.



Hava harekatının başarıyla yapılabilmesi için gerçekleştirilen brifinglerde, görev paylaşımı süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Pilotlar, tatbikatın senaryosuna uygun olarak farklı operasyonel görevler için hazırlık yaptı.



Planlama sürecinin ardından yer ekipleri tarafından F-16 savaş uçaklarına mühimmat yüklemeleri yapıldı. Uçaklar daha sonra uzman bakım teknisyenleri tarafından tek tek kontrol edildi.