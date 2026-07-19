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Türk jetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu

19.07.2026 10:44

AA

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Türk Hava Kuvvetleri uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı.

Türk jetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu
Resmi Kurum

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk jetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu 1
Resmi Kurum

Milli Savunma Bakanlığı, uçakların Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki üslerden havalandığını bildirdi.

 

Bakanlık, eğitim uçuşuna muharip ve destek uçaklarının katıldığını açıkladı.

Türk jetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu 2
Resmi Kurum

Açıklamada eğitim uçuşunun Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştiği belirtildi.

Türk jetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu 3
Resmi Kurum

Bakanlığın açıklamasında, "Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz." ifadelerine yer verildi.

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