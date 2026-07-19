Türk jetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu
19.07.2026 10:44
Türk Hava Kuvvetleri uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, uçakların Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki üslerden havalandığını bildirdi.
Bakanlık, eğitim uçuşuna muharip ve destek uçaklarının katıldığını açıkladı.
Açıklamada eğitim uçuşunun Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz." ifadelerine yer verildi.