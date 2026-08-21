Türk şehitlikleri tek haritada. 48 ülkedeki 172 şehitlik bilgi notları ve görsellerle yer aldı

Haritanın görsel kolajında Osmanlı'da en önde giden süvarilere de yer verildiğini belirten Kalle, "Bu süvarilerimiz cesaretin ve korkusuzluğun timsali olarak haritamızda yer verilmiştir. Rusya Federasyonu sınırları içerisinde bulunan bugünkü adıyla Trans Sibirya olarak bilinen demir yolu da Birinci Dünya Savaşı'nda eşsiz düşen kahraman askerlerimizin bu hat üzerindeki varlıklarını temsilen aziz hatıralarına saygıyla haritamızda işlenmiştir." diye konuştu.

Yarbay Kalle, ayrıca Akdeniz'de Refah şilebi ve TCG Kocatepe gemilerinde görevleri esnasında şehit düşen fakat halihazırda bir mezar taşları bulunmayan şehitler için de gemi görsellerinin haritaya eklendiğini kaydetti.