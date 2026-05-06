Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gizli ateş gücü. SAHA 2026'da tanıtılan son teknoloji silahlar göz kamaştırdı

2,75 inç lazer güdümlü CİRİT füzesi, silahlı helikopterler için son derece isabetli ve uygun maliyetli bir çözümdür ve statik veya hareketli hafif zırhlı/zırhsız hedeflere karşı kullanım için optimize edilmiştir. Yeni nesil CİRİT, 2,75 inç güdümsüz roketler ve güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak üzere tasarlanmıştır.

CİRİT Lazer Güdümlü Füze'nin çok yönlü tasarımı, farklı platformlarla kolay entegrasyon ve kullanım olanağı sunmaktadır. Hem havadan karaya hem de karadan karaya angajman senaryolarında yeteneklerini kanıtlamıştır.