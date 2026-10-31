Türk tatilcilerin akın ettiği ülkelerden biriydi. Vizesiz seyahat dönemi bitti, THY'den uyarı
31.10.2026 10:57
Hem doğasıyla hem de uygun fiyat politikasıyla Türk tatilcilerin sıkça tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ, yarından itibaren vize isteyecek.
Karadağ'a vizesiz seyahat yarından itibaren sona eriyor.
Karadağ, Türk vatandaşlarından yarından itibaren istemeye başlayacak.
Ülkenin AB politikasına uyum süreci kapsamında getirdiği bu düzenleme, Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor.
Yürürlükte olan uygulamaya göre Türk vatandaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. Yeni alınan karara göre, Karadağ’a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenecek.
THY'DEN SCHENGEN UYARISI
Türk Hava Yolları da (THY), Türk yolculara Schengen vizesi konusunda uyarıda bulundu.
Yapılan bilgilendirmede , "Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ’ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
Hal böyle olunca Türk tatilcilerde vizesiz seyahat için rotasını değiştirdi.
Star Haber'in haberine göre, geçen yıl Karadağ'a giden Türk turist sayısı 134 bin civarındaydı vize zorunluluğunun ardından bölgeye düzenlenen tur seyahatlerinde yüzde 50'ye yakın azalma görüldü.
Turizm verilerine göre, Karadağ'a olan tercihler özellikle Mısır'a kaymaya başladı.
2023 yılında Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlatmıştı. Daha önce hususi yani bordo pasaportta Mısır konsolosluklarından vize alınması gerekiyordu. Hizmet ve yeşil pasaport içinse vize uygulaması yoktu.
90 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRİLMİŞTİ
Karadağ hükümeti, 25 Ekim 2025'te başkent Podgoritsa'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının Türk vatandaşlarıyla ilişkilendirilmesinin ardından Başbakan Milojko Spajic, Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı.
Askıya alma kararı 23 Aralık 2025'te kaldırılmış ancak Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştü.
Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, 2025'in sonunda ülkede geçici veya kalıcı oturma iznine sahip yaklaşık 100 bin yabancının bulunduğunu, bunların 13 bininin Türk vatandaşı olduğunu açıklamıştı.
Karadağlı yetkililer, ülkede şirket kuran veya iş arayan Türk vatandaşlarının sayısında da artış yaşandığını belirtiyordu.
VİZESİZ SEYAHAT EDİLEN ÜLKELER ARASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELER
Verilere göre, Tunus ve Fas çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri taleplerin arttığını ifade edilirken Japonya'nın da en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor.
İşte vizesiz seyahat edilecek ülkeler:
Arnavutluk – 90 gün
Bosna-Hersek – 90 gün
Kosova – 90 gün
Makedonya – 90 gün
Sırbistan – 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak)
Ukrayna – 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün)
Moldova – 90 gün (kimlikle giriş imkânı)
Gürcİstan – 1 yıl (kimlikle giriş)
Azerbaycan – 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle)
Kazakistan – 30 gün
Kırgızistan – Süresiz (kimlikle giriş)
Özbekistan – 30 gün
Tayland – 30 gün
Güney Kore – 90 gün
Endonezya – 30 gün
Filipinler – 30 gün
Japonya – 90 gün
Maldivler – 30 gün (kapı vizesi)
Sri Lanka – e-vize ile kolay giriş
Nepal – Kapıda vize
Katar – 30 gün
Bahreyn – Kapıda vize (15 gün)
Lübnan – 90 gün
Ürdün – 90 gün
Filistin – Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir
Irak – Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) – Sınırlı süreli vizesiz giriş
Fas – 90 gün
Tunus – 90 gün
Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün (kapı vizesi veya online vize)
Seyşeller – Seyahat belgesiyle giriş
Kenya – E-vize
Madagaskar – Kapıda vize
Arjantin – 90 gün
Brezilya – 90 gün
Şili – 90 gün
Kolombiya – 90 gün
Ekvador – 90 gün
Venezuela – 90 gün
Uruguay – 90 gün
Paraguay – 90 gün
Peru – 90 gün
Bolivya – Kapıda vize
Dominika – 21 gün
Saint Kitts ve Nevis – 90 gün
Antigua ve Barbuda – 180 gün
Barbados – 90 gün
Saint Lucia – 42 gün
Fiji – 120 gün