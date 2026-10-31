Türk tatilcilerin akın ettiği ülkelerden biriydi. Vizesiz seyahat dönemi bitti, THY'den uyarı

Karadağ'a vizesiz seyahat yarından itibaren sona eriyor.

Karadağ, Türk vatandaşlarından yarından itibaren istemeye başlayacak.

Ülkenin AB politikasına uyum süreci kapsamında getirdiği bu düzenleme, Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor.

Yürürlükte olan uygulamaya göre Türk vatandaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. Yeni alınan karara göre, Karadağ’a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenecek.

THY'DEN SCHENGEN UYARISI

Türk Hava Yolları da (THY), Türk yolculara Schengen vizesi konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan bilgilendirmede , "Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ’ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.