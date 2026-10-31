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Türk tatilcilerin akın ettiği ülkelerden biriydi. Vizesiz seyahat dönemi bitti, THY'den uyarı

31.10.2026 10:57

Aydın KayarEditör

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Hem doğasıyla hem de uygun fiyat politikasıyla Türk tatilcilerin sıkça tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ, yarından itibaren vize isteyecek.

Türk tatilcilerin akın ettiği ülkelerden biriydi. Vizesiz seyahat dönemi bitti, THY'den uyarı
AFP

Karadağ'a vizesiz seyahat yarından itibaren sona eriyor.

 

Karadağ, Türk vatandaşlarından yarından itibaren istemeye başlayacak.

 

Ülkenin AB politikasına uyum süreci kapsamında getirdiği bu düzenleme, Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor.

 

Yürürlükte olan uygulamaya göre Türk vatandaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. Yeni alınan karara göre, Karadağ’a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenecek.

 

THY'DEN SCHENGEN UYARISI

 

Türk Hava Yolları da (THY), Türk yolculara Schengen vizesi konusunda uyarıda bulundu. 

 

Yapılan bilgilendirmede , "Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ’ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Türk tatilcilerin akın ettiği ülkelerden biriydi. Vizesiz seyahat dönemi bitti, THY'den uyarı 1
Anadolu Ajansı

Hal böyle olunca Türk tatilcilerde vizesiz seyahat için rotasını değiştirdi.

 

Star Haber'in haberine göre, geçen yıl Karadağ'a giden Türk turist sayısı 134 bin civarındaydı vize zorunluluğunun ardından bölgeye düzenlenen tur seyahatlerinde yüzde 50'ye yakın azalma görüldü.

 

Turizm verilerine göre, Karadağ'a olan tercihler özellikle Mısır'a kaymaya başladı.

 

2023 yılında Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlatmıştı. Daha önce hususi yani bordo pasaportta Mısır konsolosluklarından vize alınması gerekiyordu. Hizmet ve yeşil pasaport içinse vize uygulaması yoktu.

90 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRİLMİŞTİ 2
iStockPhoto

90 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRİLMİŞTİ

Karadağ hükümeti, 25 Ekim 2025'te başkent Podgoritsa'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının Türk vatandaşlarıyla ilişkilendirilmesinin ardından Başbakan Milojko Spajic, Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı.

 

Askıya alma kararı 23 Aralık 2025'te kaldırılmış ancak Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştü.

 

Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, 2025'in sonunda ülkede geçici veya kalıcı oturma iznine sahip yaklaşık 100 bin yabancının bulunduğunu, bunların 13 bininin Türk vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

 

Karadağlı yetkililer, ülkede şirket kuran veya iş arayan Türk vatandaşlarının sayısında da artış yaşandığını belirtiyordu.

VİZESİZ SEYAHAT EDİLEN ÜLKELER ARASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELER 3
Anadolu Ajansı

VİZESİZ SEYAHAT EDİLEN ÜLKELER ARASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELER

Verilere göre, Tunus ve Fas çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Sektör temsilcileri taleplerin arttığını ifade edilirken Japonya'nın da en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor.

 

İşte vizesiz seyahat edilecek ülkeler:

 

Arnavutluk – 90 gün

Bosna-Hersek – 90 gün

Kosova – 90 gün

Makedonya – 90 gün

Sırbistan – 90 gün (yakında kimlikle seyahat de mümkün olacak)

Ukrayna – 90 gün (çipli kimlikle giriş mümkün)

Moldova – 90 gün (kimlikle giriş imkânı)

Gürcİstan – 1 yıl (kimlikle giriş)

Azerbaycan – 30 gün (e-vize veya kapı vizesiyle)

Kazakistan – 30 gün

Kırgızistan – Süresiz (kimlikle giriş)

Özbekistan – 30 gün

Tayland – 30 gün

Güney Kore – 90 gün

Endonezya – 30 gün

Filipinler – 30 gün

Japonya – 90 gün

Maldivler – 30 gün (kapı vizesi)

Sri Lanka – e-vize ile kolay giriş

Nepal – Kapıda vize

Katar – 30 gün

Bahreyn – Kapıda vize (15 gün)

Lübnan – 90 gün

Ürdün – 90 gün

Filistin – Vizesiz, ancak geçiş için İsrail vizesi gerekebilir

Irak – Kuzey Irak Bölgesi (IKBY) – Sınırlı süreli vizesiz giriş

Fas – 90 gün

Tunus – 90 gün

Güney Afrika Cumhuriyeti – 30 gün (kapı vizesi veya online vize)

Seyşeller – Seyahat belgesiyle giriş

Kenya – E-vize

Madagaskar – Kapıda vize

Arjantin – 90 gün

Brezilya – 90 gün

Şili – 90 gün

Kolombiya – 90 gün

Ekvador – 90 gün

Venezuela – 90 gün

Uruguay – 90 gün

Paraguay – 90 gün

Peru – 90 gün

Bolivya – Kapıda vize

Dominika – 21 gün

Saint Kitts ve Nevis – 90 gün

Antigua ve Barbuda – 180 gün

Barbados – 90 gün

Saint Lucia – 42 gün

Fiji – 120 gün