Türkiye bu aileyi konuşuyor. Mucize 34 yıl sonra geldi, hayâlleri olan Anıtkabir’i ziyaret ettiler

Adıyaman'da yaşayan Abuzer (71) ve Zeynep Yıldırım (59) çifti, evlerini satıp tüp bebek tedavisi ile 34 yıl sonra ikiz çocuk sahibi oldu. Şimdilerde 6 yaşında olan ikizler Tekbir Gül ve Havva Gül, anne ve babalarıyla birlikte hayalini kurdukları Anıtkabir’i ziyaret etti.