Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın kültür ve turizm iş birliği Ankara’da görüşüldü

Süleymani’yi yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Ersoy, ziyaretin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki kültür ve turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

İki ülke halkları arasında yüzyıllara dayanan tarihî, kültürel ve insani bağların bulunduğunu ifade eden Ersoy, bu ortak geçmişin geleceğe yönelik iş birliği için güçlü bir temel oluşturduğunu vurguladı.