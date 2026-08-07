Türkiye sınırında yakalandı. Toplam değerleri 500 bin euronun üzerinde

Kaçak ürünlere Bulgar gümrük ve sınır polisi ekipleri tarafından el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan sınır ajansı yetkilileri, ele geçirilen altın ve sigaraların toplam değerinin 500 bin euronun üzerinde olduğunu belirtti.