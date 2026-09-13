Türkiye’de 6 milyon konut risk taşıyor. Nelere dikkat edilmeli?
13.09.2026 10:51
Son Güncelleme: 13.09.2026 11:18
Türkiye genelinde aktif olarak kullanılan yaklaşık 26 milyon konuttan 6 milyon binanın risk havuzunda olduğu belirlendi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, Türkiye'deki binaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de bina yaşına ilişkin son kapsamlı çalışmanın TÜİK tarafından 2021 yılında hane halklarına sorularak yapıldığını belirten Çak, son 5 yılda inşa edilen yeni binaların da hesaplamaya dahil edilmesiyle Türkiye genelinde yaklaşık 36 milyon konut bulunduğunu kaydetti.
Konutların bir bölümünün boş, ikinci veya üçüncü konut ya da satış aşamasında olduğunu aktaran Çak, aktif kullanılan konut sayısının yaklaşık 26 milyon olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE’DE ORTALAMA BİNA YAŞI 25"
Yurt genelinde ortalama bina yaşının 25 olduğunu ifade eden Çak, bina yaşının tek başına yapının güvenli olup olmadığını ortaya koymadığını vurguladı. Özellikle 1980-2000 yılları arasında yapılan çok katlı yapıların risk açısından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Çak, şöyle devam etti:
“Bu kriterlere göre yaklaşık 6-7 milyon konutun risk havuzunda bulunduğu görünüyor. Dolayısıyla Türkiye’deki risk havuzunda bulunan 6 milyon civarındaki konutun incelenmesini, risk analizlerinin yapılmasını, gerekirse deprem performans analizleriyle beraber binaların risk durumlarının çıkarılmasını bekliyoruz. Aslında yaş bize doğrudan bir binanın güvenli olup olmadığıyla ilgili çok önemli bir parametre verisi sunmuyor. Ama eğer binamız 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapıldıysa yani 1975 deprem yönetmeliğine göre yapıldıysa, çok katlıysa, elle beton dökülmüşse, binamızda çok ağır çıkmalar varsa bu aslında binamızın bir ölçüde riskli olduğu izlenimi verir.”
"BİNALARIN DEPREM PERFORMANS ANALİZİ YAPILMALI"
Risk havuzunda bulunan konutlar için öncelikle ön inceleme yapılması gerektiğini belirten Çak, “Risk havuzunda bulunan bu konutlar için ilk olarak ön incelemeler yapılmalıdır. Karot, profometre gibi birtakım çalışmaların ardından laboratuvarda elde edilen verilerle birlikte bilgisayar ortamında bir modelleme çıkarılmalı, bu modellemeyle deprem performans analizleri ölçülmelidir." dedi.
Sonucun riskli çıkması durumunda binanın ya güçlendirilmesi ya da güçlendirme maliyeti çok yüksek çıkarsa yıkılmalısı gerektiğine vurgu yapan Çak, "Çok fazla riskli binanın bir arada olduğu ada bazlı ya da mahalle bazlıysa bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek yeniden planlanması ve yeniden yapılanmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA EN RİSKLİ 4 İLÇE
İstanbul'da olası Marmara depremi gündemdeki yerini korurken, kentte binlerce binanın hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor.
Olası Marmara depremi gündemdeki yerini korumaya devam ederken de İstanbul'da binlerce binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, 1999 öncesinde inşa edilen 18 bin 800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, İstanbul'un depreme hazır olmadığını belirterek, kentte kendiliğinden yıkılması beklenen bin 238 bina bulunduğunu söyledi. Yün, NTV'ye yaptığı açıklamada hızlı tarama sonucunda yaklaşık 3 bin binada resmi işlemlerin başlatıldığını ve tahliyelerin başladığını söyledi.
Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçelievler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında yer alırken eski binalarda oturan ve kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi bulunuyor.