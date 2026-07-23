Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Anne karnındaki bebeğe 6,5 saatlik operasyon
23.07.2026 13:24
Ankara'da 26 haftalık hamile bir kadının bebeğine anne karnında nöral tüp defekti olarak bilinen beyin ve omurilik gelişimini etkileyen doğumsal anomali tanısı konuldu. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle bebeğin omuriliğindeki açıklık kapalı yöntemle kapatıldı.
Ankara'da Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle anne karnındaki bebek kapalı girilen yöntemle ameliyat edildi.
32 yaşındaki Sebiha Çakmak'ın 22 haftalık hamileyken Kastamonu'da yapılan ultrason muayenesinde, bebekte beyin ve omurilik gelişimini etkileyen doğumsal anomali tespit edildi.
Çakmak, Ankara'ya sevk edildi ve yapılan tetkikler sonucunda 26 haftalık bebeğe anne karnında müdahale edilmesi kararlaştırıldı.
Perinatoloji, beyin ve sinir cerrahisi, anestezi ve reanimasyon ile endoskopik cerrahinden birçok uzmanın yer aldığı yaklaşık 30 kişilik ekip, 6,5 saat süren bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 26 haftalık bebeğin omuriliği üzerindeki açıklık, rahim içine fetoskopik (kapalı) yöntemle girilerek başarıyla kapatıldı.
KAPALI YÖNTEMLE İLK VAKA
Türkiye'de kapalı yöntemle gerçekleştirilen ilk vaka olarak litaratüre giren operasyonda, rahim içine kamera ve milimetrik cerrahi aletlerle girilerek bebeğin tedavisi sağlandı.
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde de 13 Temmuz'da da yine nöral tüp defekti bulunan anne karnındaki bir başka bebeğe de dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezde yapılabilen açık cerrahi yöntemiyle cerrahi onarım yapıldı.
"ÇOK BÜYÜK BİR MUCİZE OLDU BİZİM İÇİN"
Çakmak, 7'nci çocuğuna hamile olduğunu, önceki çocuklarında böyle bir anomali yaşanmadığını söyledi.
Çakmak, "14 Temmuz'da kapalı bir ameliyat gerçekleşti. Anne karnında oluyor, mucize gibi oldu insana." dedi.
İlk başta herkes doğumun sonlandırılması gerektiğini söylediğini ifade eden Çakmak, "'Sonuna kadar devam edeceğim bu doğuma' dedim. Çocuğum şu an çok şükür iyi. Erkek olacak. Mutluluk ile bekliyoruz onu. Hatta adını 'Umut' koymayı düşünüyoruz oğlumuzun. Bize umut oldu." diye konuştu.
TÜRKİYE'DE İLK
Hacettepe Üniversitesi Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Deren, iki vakayı 24 saat içerisinde hem açık teknikle hem de kapalı teknikle, tedavi ettiklerini söyedi.
Çok geniş bir ekip ve koordinasyon işine dikkat çeken Deren, "Beyin cerrahisi, anestezi, perinatoloji, endoskopik cerrahi, birçok branşın birlikte çalışarak koordine halinde yaptığı cerrahidir. Kapalı cerrahiyi Türkiye’de ilk kez ekibimiz gerçekleştirdi." dedi.
Çok gururlu olduklarını da aktaran Deren, "Bundan sonraki bu hastalıkla gelebilecek hastalarımıza her iki seçeneği de, hem kapalı cerrahi hem açık cerrahi sunabilecek deneyime sahibiz. Kapalı ameliyatta, kamerayla girildiği zaman çok daha küçük bir kesi oluyor." diye konuştu.