Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Anne karnındaki bebeğe 6,5 saatlik operasyon

Hacettepe Üniversitesi Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Deren, iki vakayı 24 saat içerisinde hem açık teknikle hem de kapalı teknikle, tedavi ettiklerini söyedi.

Çok geniş bir ekip ve koordinasyon işine dikkat çeken Deren, "Beyin cerrahisi, anestezi, perinatoloji, endoskopik cerrahi, birçok branşın birlikte çalışarak koordine halinde yaptığı cerrahidir. Kapalı cerrahiyi Türkiye’de ilk kez ekibimiz gerçekleştirdi." dedi.

Çok gururlu olduklarını da aktaran Deren, "Bundan sonraki bu hastalıkla gelebilecek hastalarımıza her iki seçeneği de, hem kapalı cerrahi hem açık cerrahi sunabilecek deneyime sahibiz. Kapalı ameliyatta, kamerayla girildiği zaman çok daha küçük bir kesi oluyor." diye konuştu.