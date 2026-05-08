Türkiye'de çok seviliyor diye deneme amaçlı ektiler, tuttu. Hasat başlıyor
08.05.2026 11:39
Antalya'da tropikal meyve üretimi her geçen yıl çeşitleniyor. Üreticiler, Türkiye'de sevilen ürünleri baz alarak denemeler yapıyor. Son olarak ananasın tuttuğu, hasadın gelecek aylarda başlayacağı öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uzun yıllardır tropikal meyve üretimi yapan Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, yaklaşık 2 yıl önce bin metrekarelik alanda başladıkları ananas üretiminde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.
Türkiye'de tropikal meyve üretiminin merkezi haline gelen Alanya'da avokado, mango, papaya, ejder meyvesi ve passion fruit gibi birçok ürün yetiştirilirken, ananas da üreticilerin denediği yeni ürünler arasında yer aldı.
Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Alanya'nın iklim yapısının tropikal meyveler için uygun olduğuna dikkat çekerek, ananasın da bölge şartlarına uyum sağladığını ifade etti.
Yaklaşık iki buçuk yıllık gelişim sürecinin ardından bitkilerin ilk meyve topalarını verdiğini belirten Hüddoğlu, ‘'Önümüzdeki aylarda hasat edeceğiz. Bu şekilde devam ederse ananas verimliliği güzel olacak. Çünkü ülkemizde çok fazla ananas tüketimi var. Yerli üreticiye destek verildiğinde bu şehirde tropikal meyvenin her çeşidini üretebiliriz.'' dedi.
Ali Hüddoğlu'nun eşi Kristina Hüddoğlu ise 'Eşim tropikal meyve üretiyor. Benim en sevdiğim meyve ananas olduğu için bahçemize ananas ekelim dedik, denemek istedik. Alanya'da oluyor. Meyve olgunlaştıkça rengini değiştirecek, turuncu ve sarı olacak. Ama çok güzel gelişiyor.'' ifadesini kullandı.