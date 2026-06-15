Türkiye'de son 33 yılın rekoru kırıldı. Bu illerde yağış 3 katını aştı

Marmara'da mayıs ayı yağışı ortalama metrekareye 68,6 kilogram ile uzun yıllar normaline göre yüzde 52, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 60 arttı.

Ege'de mayıs ayı yağışı metrekareye ortalama 71,7 kilogram ile uzun yıllar normaline göre yüzde 60, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Akdeniz'de mayıs ayı yağışı metrekareye ortalama 45,5 kilogram ile uzun yıllar normaline göre ve geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

İç Anadolu'da mayıs ayı yağışı metrekareye ortalama 99,8 kilogram iken, uzun yıllar normaline göre yüzde 99, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Karadeniz'de mayıs ayı yağışı metrekareye ortalama 134 kilogram, uzun yıllar normaline ve geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla yükseldi.

Doğu Anadolu'da mayıs ayı yağışı ortalama metrekareye 96,8 kilogram ile uzun yıllar normaline göre yüzde 48, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 44 arttı.

Güneydoğu Anadolu'da mayıs ayı yağışı ortalama metrekareye 69,7 kilogram ile uzun yıllar normaline göre yüzde 73, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.