Türkiye'de yeni nesil çalışma modelleri yolda

Türkiye, değişen ve dönüşen iş gücü piyasasının şartlarına uyum için yeni nesil çalışma modellerini devreye almaya hazırlanıyor. 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) göre gelecek üç yılda iş gücü ve çalışma hayatına yönelik çeşitli adımlar atılacak.

Özellikle teknolojideki gelişmeler, yapay zekanın hızla devreye girmesi iş hayatında da değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. Bu nedenle dönüşen iş gücü piyasası dinamikleri doğrultusunda yeni nesil çalışma modelleri, sektörel ihtiyaçlar ve beceri uyumsuzlukları dikkate alınarak, güvenceli esnekliği artıran ve atıl iş gücünün azaltılmasını hedefleyen bütüncül politikalar hayata geçirilecek.

Enflasyonu düşürmeye yönelik makroekonomik politika çerçevesiyle uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen bir büyüme patikasıyla istihdam ve iş gücünün yeniden ivmelenmesi sağlanacak.

Tek haneli seviyelere gerileyen işsizlik oranındaki iyileşmenin OVP süresince devam etmesi öngörülüyor.

Program boyunca iş gücüne katılım oranında öngörülen yükselişle beraber istihdamın yıllık ortalama 711 bin kişi artması, işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2029'da yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.