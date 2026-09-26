Türkiye’den dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında

Bakanlığın verilerine göre, projenin başlangıcından 2025 sonuna kadar 90 milyon ton atık geri kazanılarak ekonomiye 365 milyar TL katkı sağlandı.

Bu miktarın 36,1 milyon tonunu kağıt ve karton, 10,2 milyon tonunu plastik, 3,5 milyon tonunu cam, 9,6 milyon tonunu metal, 30,6 milyon tonunu ise organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar oluşturdu.

2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2025’te yüzde 37,53’e yükseldi. Bu oranın 2035’te yüzde 60’a, 2053’te yüzde 70’e çıkarılması hedefleniyor.

Bugüne kadar 220 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu, 28 milyon kişiye eğitim verildi.

Geri kazanım çalışmalarıyla 270 milyar kilovatsaat enerji, 2 trilyon litre su ve 60 milyar litre petrol tasarrufu sağlandı. Ayrıca 613 milyon ağacın kesilmesi ve 180 milyon ton sera gazı salımı önlendi.