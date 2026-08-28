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Türkiye'den parçalı ay tutulması manzaraları. Ay kızıla döndü

28.08.2026 07:04

Son Güncelleme: 28.08.2026 07:43

AA

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Ay, parçalı tutulmasında Dünya’nın gölgesine girdi. Yüzeyinin büyük kısmı gölgede kalan Ay, kızıl ve bakır tonlarında göründü.

Türkiye'den parçalı ay tutulması manzaraları. Ay kızıla döndü
Anadolu Ajansı

Gökyüzü meraklıları, bu gece dikkat çekici bir doğa olayına tanıklık etti.  Gerçekleşen parçalı Ay tutulması sırasında Ay'ın büyük kısmı Dünya’nın gölgesi altında kaldı. 

AY KIZIL VE BAKIR RENGE BÜRÜNDÜ 1
Anadolu Ajansı

AY KIZIL VE BAKIR RENGE BÜRÜNDÜ

Tam Ay tutulmasından farklı olarak Ay’ın küçük bir bölümü Dünya’nın karanlık gölgesinin dışında kaldı.

 

Bu esnada Ay kızıl veya bakır tonlarına büründü. Bu renk değişimi, Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerken kırılması sonucu ortaya çıkıyor. Aynı etki, tam Ay tutulmalarında görülen ve halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılan görüntüyü de oluşturuyor.

ANTALYA 2
Anadolu Ajansı

ANTALYA

Tutulmanın  başlangıç evreleri Türkiye'den de izlendi. Tutulma ilerledikçe örtülme artsa da Türkiye'de ay batmış olduğu için u evrenin izlenmesi mümkün olmayacak. 

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Anadolu Ajansı

İSTANBUL

İSTANBUL 4
Anadolu Ajansı

İSTANBUL

ANKARA 5
Anadolu Ajansı

ANKARA

ANKARA 6
Anadolu Ajansı

ANKARA