Türkiye'den parçalı ay tutulması manzaraları. Ay kızıla döndü
28.08.2026 07:04
Son Güncelleme: 28.08.2026 07:43
Ay, parçalı tutulmasında Dünya’nın gölgesine girdi. Yüzeyinin büyük kısmı gölgede kalan Ay, kızıl ve bakır tonlarında göründü.
Gökyüzü meraklıları, bu gece dikkat çekici bir doğa olayına tanıklık etti. Gerçekleşen parçalı Ay tutulması sırasında Ay'ın büyük kısmı Dünya’nın gölgesi altında kaldı.
AY KIZIL VE BAKIR RENGE BÜRÜNDÜ
Tam Ay tutulmasından farklı olarak Ay’ın küçük bir bölümü Dünya’nın karanlık gölgesinin dışında kaldı.
Bu esnada Ay kızıl veya bakır tonlarına büründü. Bu renk değişimi, Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerken kırılması sonucu ortaya çıkıyor. Aynı etki, tam Ay tutulmalarında görülen ve halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılan görüntüyü de oluşturuyor.
ANTALYA
Tutulmanın başlangıç evreleri Türkiye'den de izlendi. Tutulma ilerledikçe örtülme artsa da Türkiye'de ay batmış olduğu için u evrenin izlenmesi mümkün olmayacak.