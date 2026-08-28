Türkiye'den parçalı ay tutulması manzaraları. Ay kızıla döndü

Tam Ay tutulmasından farklı olarak Ay’ın küçük bir bölümü Dünya’nın karanlık gölgesinin dışında kaldı.

Bu esnada Ay kızıl veya bakır tonlarına büründü. Bu renk değişimi, Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerken kırılması sonucu ortaya çıkıyor. Aynı etki, tam Ay tutulmalarında görülen ve halk arasında “Kanlı Ay” olarak adlandırılan görüntüyü de oluşturuyor.