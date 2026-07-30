Türkiye’nin dört bir yanında yangın. Rüzgar mücadeleyi zorlaştırıyor
30.07.2026 00:55
Türkiye'de çarşamba günü 9 ilde yangın çıktı. Yangınlarla mücadele Antalya, Muğla ve İzmir gibi illerde rüzgarın etkisiyle sürüyor.
MUĞLA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki yangına devletin tüm kaynakları seferber edilerek acil ve çok güçlü bir müdahale edildiği belirtildi.
HASTANE BOŞALTILDI
Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kurumların en üst düzey koordinasyonuyla sahada etkin bir çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Yeşil vatanımızı korumak için 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelimiz özverili bir şekilde yangınla mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Yangın Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşınca, hastanedeki 45 hasta diğer hastanelere sevk edildi. Yangın bölgesindeki risk altındaki 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi ve 703 vatandaşımız ile yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallemizde 55 yapı hasar gördü, bazıları tamamen yıkıldı."
Açıklamada, mücadelenin yangın tamamen söndürülene kadar aynı titizlikle devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan yangın nedeniyle kapanan Fethiye-Antalya kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
ANTALYA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.
Yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezlerine ulaşım sağlayan yollar trafiğe kapatıldı.
EVLER ZARAR GÖRDÜ
Rüzgarın etkisiyle büyüyerek Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaşan yangın nedeniyle 50 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
Tahliye edilen evlerden 10'u yandı, bazı vatandaşlar ise küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının hummalı şekilde devam ettiğini söyledi.
Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Güneş, "Ekiplerin sahada çalışmaları tüm hızıyla sürüyor, yangının enerjisi azaldı, gece saatlerinde aşırı rüzgar çıkmazsa sabaha kadar kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda yangından yaklaşık 50 hektarlık bir alan etkilendi. Yangını kontrol altına alabilirsek sabah saatlerinden itibaren bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.
Güneş, kapanan Kumluca-Kemer kara yolunun da trafiğe açıldığını bildirdi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Öte yandan, Yazır Mahallesi'nde yanan evlerde soğutma çalışmaları yürütülüyor.
HAYVANLAR TEDAVİ EDİLDİ
Kemer Arama Kurtarma ekipleri ile hayvanseverler, Kumluca'nın Yazır Mahallesi'ne gelerek yangından etkilenen hayvanları topladı.
Alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlar, veteriner kliniğine götürülerek tedavi edildi. Yanan bir kedinin yaraları sarıldı, ısı çarpması geçiren bir köpeğe de buz tedavisi uygulandı. Diğer hayvanlara da besin ve oksijen takviyesi yapıldı.
Kemer Veteriner Kliniğinde görev yapan veteriner hekim Olgun Aslan, yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlara acil müdahalede bulunduklarını, durumlarını stabil hale getirdiklerini ve sağlıklarını yakından takip ettiklerini söyledi.
İZMİR
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Eğridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ayvacık'taki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Toraman, yangınla özveriyle mücadele eden başta orman teşkilatı olmak üzere bütün kurumlara teşekkür etti.
BALIKESİR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir Edremit-Altınoluk ve Gömeç yangınlarının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu bildirdi.
Öğle saatlerinde Edremit Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Antandros Kazı Alanı mevkisinde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesine doğru ilerlediği bildirilmişti.
Kentte Gömeç'te de yangın çıkmıştı.
YALOVA
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kapaklı köyü bölgesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ve 189 personelle kontrol altına almaya çalıştı.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
AYDIN
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sarıcaova Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 6 arazöz, 3 su tankeri ve 3 helikopter sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında 3 hektarlık zeytinlik alanının zarar gördüğü öğrenildi.
KÜTAHYA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Güney köyü yakınlarındaki Beşiktepe mevkisinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği ve yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın, bölgedeki köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.