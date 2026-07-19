Türkiye'nin en büyük ikinci gölü renk değiştirdi, pembe oldu

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukla flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından flamingo cenneti olarak biliniyor.