Türkiye'nin en büyük ikinci gölü renk değiştirdi, pembe oldu
19.07.2026 12:48
Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü, pembe rengini aldı.
Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukla flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından flamingo cenneti olarak biliniyor.
GÖL PEMBE RENGİNİ ALDI
Tuz Gölü'nde bu yıl yağışların bol olmasıyla su seviyesi artarken, suyun içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renk aldı.
Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor.
Yine bu dönemde halo bakteriler de fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.
Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor
"DOĞANIN BİR SANAT ESERİ"
Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, "Türkiye'nin tam ortasında pespembe bir gölümüz var. Bu göl, Tuz Gölü. Burada şu anda doğanın bir sanat eserini görüyoruz." dedi.
Özdemir, flamingoların kanatlarındaki kırmızı veya pembe rengi ise göldeki besin kaynağı olan alglerden aldığını belirtti.
Özdemir, "Bu algler tamamen flamingoların en sevdiği besinlerdir. Flamingolar doğuştan beyaz doğuyorlar. Tuz Gölü'ndeki alglerle beslendikleri için kanatlarında pembe rengi buradan alıyorlar." diye konuştu.